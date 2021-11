haut de gamme avec un gros prix? Pas nécessairement

La construction pour la location est souvent perçue comme une option beaucoup plus chère que la location traditionnelle. Cependant, la classe d’actifs en plein essor pourrait être plus abordable que les gens ne le pensent.

L’industrie de la construction pour la location est en plein essor au Royaume-Uni alors que le secteur locatif du pays devient plus important et diversifié. Pour les locataires, le secteur a tendance à offrir une meilleure qualité de vie et une communauté locative plus inclusive en raison du fait que les développements ont tendance à être exclusivement des locataires. Mais les extras supplémentaires ont normalement un coût.

Pourtant, une nouvelle étude de Dataloft a révélé que ce n’était peut-être pas le cas. La recherche, qui a analysé plus de 20 000 locataires de la construction à louer dans 15 000 logements, a comparé la démographie des locataires urbains du secteur avec ceux du secteur locatif privé dans son ensemble. Il a révélé que les revenus, les professions, les âges et l’abordabilité étaient largement similaires.

Grands dépensiers de la construction à la location ?

Parmi les locataires urbains en location, 32 % gagnent en moyenne de 19 000 £ à 32 000 £ par an. Dans l’ensemble du secteur locatif privé, par comparaison, 37% gagnent ce montant.

Il a également constaté que les habitants de ce secteur de niche ont tendance à payer 30 % de leur salaire en loyer. Dans le PRS dans son ensemble, cependant, il ressemble plus à 33%, l’ONS jugeant un logement abordable s’il absorbe 30% ou moins du revenu du ménage.

Un habitant sur cinq du secteur est un employé du secteur public, ce qui est également similaire à l’ensemble du marché.

Du point de vue de l’investissement immobilier, la forte demande actuelle sur le marché locatif, combinée au fait que de nombreux locataires d’aujourd’hui attendent plus de leur logement locatif, font de la construction à louer un espace de plus en plus attrayant à considérer.

En avoir plus pour votre argent

L’une des principales choses qui séduisent les locataires dans le cadre d’une construction à louer sont les extras qui sont normalement inclus. Plus qu’une simple maison, les propriétés sont conçues pour les locataires qui y vivent, ce qui en fait une option plus attrayante que l’achat-location pour beaucoup.

Le rapport dit : « BTR ne fournit pas seulement aux résidents un logement pour leur loyer mensuel – 78 % des projets dans les données urbaines avaient un toit-terrasse ou un jardin partagé, 73 % ont un concierge, 73 % ont un événements sociaux, 69 % ont une acceptation et un stockage de colis et 61 % ont un espace de travail en commun. »

Sandra Jones, directrice générale de Dataloft, commente : « Le secteur de la location privée contre la construction à louer n’est pas un binaire« eux et nous » et ce type d’initiative de partage de données est essentiel pour comprendre l’ensemble de l’écosystème de la location. »

Un marché en plein essor

L’espace de construction à louer est encore relativement petit au Royaume-Uni par rapport à d’autres pays comme les États-Unis. Cependant, il a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, avec environ 140 000 logements en projet actuellement. Selon le rapport, plus de 80% d’entre eux se trouvent dans les 20 villes affectées par le gouvernement à des objectifs accrus en matière de logement.

Entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, le nombre de logements construits en location mis sur le marché a augmenté de 26 %. En nombre, il y a eu 63 950 achèvements, contre 50 798 l’année dernière.

James Simondson, directeur adjoint (logement) à la British Property Federation, commente : « Les maisons BTR – des maisons de haute qualité, gérées par des professionnels et construites à cet effet pour un loyer privé – sont occupées par un large éventail de personnes à travers l’Angleterre.