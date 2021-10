Haut débit fixe: Reliance Jio dépasse Bharti Airtel pour remporter la deuxième place

En fait, Jio a constamment ajouté environ 2 lakh de connexions haut débit fixes chaque mois dans le passé et en août, le nombre est passé à 2,4 lakh.

Reliance Jio a dépassé Bharti Airtel pour devenir le deuxième fournisseur de haut débit fixe du pays grâce à des ajouts importants au cours des derniers mois.

En fait, Jio a constamment ajouté environ 2 lakh de connexions haut débit fixes chaque mois dans le passé et en août, le nombre est passé à 2,4 lakh. L’entreprise publique BSNL est le plus grand acteur du haut débit fixe en termes d’abonnés. Bien que Bharti Airtel ait également ajouté des abonnés haut débit fixe chaque mois, le rythme est plus lent que Jio.

Ces deux opérateurs capturent la part de marché de BSNL, qui perd des clients à un rythme alarmant. Selon un rapport de Nomura, BSNL détenait une part de marché de 44% dans le haut débit fixe avant le lancement de JioFiber en septembre 2019. Depuis lors, la part de l’entreprise publique est tombée à 21,5%.

Selon les données partagées par Trai, en août, la base haut débit filaire de BSNL s’élevait à 5,49 millions, suivie de 3,71 millions de Reliance Jio, 3,69 millions de Bharti, 1,95 million d’ACT et 1,08 million de Hathway Cable.

Étant donné que BSNL propose depuis longtemps des services haut débit filaires, il est toujours le premier opérateur dans l’espace, mais comme les opérateurs de télécommunications privés accélèrent leur pose de fibre optique, l’entreprise pourrait ne pas tenir le dessus plus longtemps.

Comme en août, BSNL détient 21,5% de part de marché dans le haut débit fixe, suivi de Reliance Jio à 14,5% et Bharti Airtel à 14,45%.

Avec les perturbations causées par Covid depuis l’année dernière, l’adoption du haut débit fixe (FBB) a augmenté. En août de l’année dernière, Jio avait annoncé de nouveaux forfaits tarifaires, avec un prix de départ mensuel aussi bas que Rs 399. Bharti Airtel avait également emboîté le pas avec un prix de départ de Rs 499 pour ses plans FBB. Les deux sociétés ont ajouté des abonnés en bonne santé chaque mois tout en étendant la portée.

Selon les analystes, l’espace haut débit filaire de l’Inde détient toujours une part minoritaire du marché global du haut débit, mais il a un immense potentiel de croissance. Avant COVID, la croissance des abonnés a été modeste au cours des cinq dernières années, avec un TCAC annuel de seulement 5%, mais le rythme s’est accéléré depuis l’année dernière. Jusqu’à présent, le haut débit fixe était un produit urbain et a connu une adoption limitée dans les zones rurales, ce qui a cédé la place à une consommation accrue du sans fil en Inde, dont l’installation/l’activation sont beaucoup plus faciles et pratiques.

À l’échelle mondiale, le haut débit filaire est bien établi et largement utilisé pour la consommation de données, car il est moins cher que le sans fil. En revanche, en Inde, le besoin de consommation de données est satisfait par le sans fil car il est moins cher. Mais avec l’entrée de Jio dans l’espace haut débit domestique en 2019 et son énorme cible, d’autres acteurs tels que Bharti Airtel ont également accru leur concentration dans cet espace dans le but de gagner du terrain.

