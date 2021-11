Haut débit par satellite : le DoT sollicite les recommandations de Trai sur l’attribution du spectre

Selon des sources, l’attribution du spectre pour les communications spatiales devrait être examinée ainsi que des recommandations pour la prochaine vente aux enchères du spectre. (Image représentative)

Avec des entreprises telles que OneWeb, soutenue par Bharti et SpaceX d’Elon Musk, annonçant leur intention de lancer des services à large bande par satellite dans le pays, le Département des télécommunications (DoT) a demandé des recommandations à la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) concernant l’attribution de spectre pour les communications spatiales. .

Le DoT veut savoir si le spectre doit être mis aux enchères ou donné administrativement pour les communications par satellite.

Selon des sources, l’attribution du spectre pour les communications spatiales devrait être examinée ainsi que des recommandations pour la prochaine vente aux enchères du spectre. Trai a déjà demandé des détails sur tout le spectre disponible et sur la quantité d’ondes utilisées par les entités gouvernementales et d’autres acteurs, comme les radiodiffuseurs, entre autres. Après avoir obtenu les informations du DoT, le régulateur entamera le processus de consultation pour la prochaine vente aux enchères.

Les communications par satellite sont extrêmement utiles pour fournir des services à large bande dans les régions éloignées, vallonnées et inaccessibles. C’est également le seul moyen par lequel la communication peut être établie dans les zones sinistrées lorsque la communication normale est affectée. Dans les communications par satellite, les services sont fournis via des satellites en orbite terrestre basse (Leo), à travers lesquels une boîte est suspendue au-dessus des régions reculées et vallonnées qui créent des spots WiFi, à travers lesquels des services à large bande sont fournis.

Il existe un fossé clair entre les acteurs de l’industrie concernant l’attribution du spectre pour les communications par satellite. Alors que le président du groupe Bharti, Sunil Mittal, a catégoriquement déclaré que le spectre à large bande par satellite ne devrait pas être attribué par voie d’enchères mais administré par voie administrative, des entreprises de télécommunications comme Reliance Jio et Vodafone Idea insistent pour que ce spectre soit mis aux enchères.

Broadband India Forum, une association d’acteurs technologiques comme Google, Hughes, etc., avait précédemment exprimé son opposition à la mise aux enchères, arguant que le spectre pour Satcom n’est pas exclusif à un opérateur, comme c’est le cas pour le spectre terrestre utilisé pour les services mobiles, donc la mise aux enchères ça n’a aucun sens.

Les services de communication par satellite (Satcom) devraient gagner du terrain dans un avenir proche, les grandes majors technologiques mondiales comme SpaceX et Amazon manifestant leur intérêt pour le marché indien. La société de communications par satellite OneWeb, soutenue par Bharti Enterprises, prévoit également de lancer des services panindiens d’ici mai de l’année prochaine. OneWeb a déjà obtenu les approbations statutaires du DoT.

Bien que la licence puisse être accordée à l’entreprise par le DoT à tout moment, l’attribution du spectre ne sera probablement effectuée qu’une fois que Trai et le gouvernement auront décidé si les ondes doivent être mises aux enchères ou attribuées administrativement.

