Haut débit par satellite : le président du groupe Bharti, Sunil Mittal, déclare que les enchères ne sont pas nécessaires pour le spectre satcom

Il a également déclaré que dans le monde entier, il n’y avait jamais eu d’enchères pour le spectre des satellites. “Ce n’est pas nouveau, le spectre pour les satellites existe depuis 100 ans et tous les satellites GEO/MEO l’utilisent déjà”, a ajouté Mittal.

Le président du groupe Bharti, Sunil Bharti Mittal, a soutenu les majors technologiques comme Google et Amazon, affirmant que le spectre à large bande par satellite ne devrait pas être attribué par le biais d’enchères mais administré par voie administrative.

Dans une interaction avec FE, Mittal a déclaré qu’un tel spectre n’a été mis aux enchères nulle part dans le monde car il n’est requis qu’à certains endroits, contrairement aux ondes terrestres qui sont nécessaires partout. C’est la première fois que Bharti prend une position catégorique sur le mode d’attribution du spectre à large bande par satellite. Bien que Jio et Vodafone Idea se soient battus pour les enchères de ce spectre, dans leur réponse à un document de consultation lancé par Trai, Bharti avait gardé le silence sur le sujet.

« Il y a probablement un manque de compréhension … mettre aux enchères quoi? … ce sera une station au sol sur disons 50 km² de superficie, alors que voulez-vous vendre aux enchères dans un village sur 50 km² … quelle vente aux enchères ferez-vous. Les gens ne comprennent pas, ce n’est pas le spectre terrestre qui est utilisé, ce n’est pas utilisé dans toutes les régions du pays, cela ne sera utilisé que dans deux stations d’atterrissage », a déclaré Mittal.

Broadband India Forum, une association d’acteurs technologiques comme Google, Hughes, etc., avait précédemment exprimé son opposition à la mise aux enchères en faisant valoir que le spectre pour Satcom n’est pas exclusif à un opérateur comme c’est le cas avec le spectre terrestre utilisé pour les services mobiles, de sorte que la mise aux enchères ne fait pas sens.

« Dans le monde entier, le spectre des satellites est autorisé pour un ‘droit d’utilisation’ par toutes les administrations partout et n’est attribué que par voie administrative à des redevances couvrant essentiellement les frais d’administration. Contrairement au spectre terrestre, le spectre satellitaire n’est jamais exclusivement attribué à l’opérateur mais coordonné au niveau international et partagé entre plusieurs opérateurs pour différents créneaux orbitaux et tous types de satellites. Ainsi, le concept d’exclusivité terrestre ne s’applique pas et la mise aux enchères n’est donc pas applicable », avait déclaré à FE le président du Broadband India Forum (BIF), TV Ramachandran.

Les services de communication par satellite (Satcom) devraient gagner du terrain dans un avenir proche, les grandes majors technologiques mondiales comme SpaceX, Amazon manifestant leur intérêt pour le marché indien. Bharti Enterprises a également soutenu la société de communications par satellite OneWeb, qui prévoit également de lancer des services panindiens d’ici mai de l’année prochaine. OneWeb a déjà demandé des approbations statutaires au département des télécommunications et au département de l’espace et espère obtenir le feu vert dans un mois.

Bien que la licence puisse être accordée à l’entreprise par le DoT à tout moment, l’attribution du spectre ne sera probablement effectuée qu’une fois que Trai et le gouvernement auront décidé si les ondes doivent être mises aux enchères ou attribuées administrativement.

OneWeb, la société de communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO), a lancé avec succès 36 autres satellites pour marquer l’achèvement de sa mission « Five to 50 ». Avec cette étape importante, la société est en passe de fournir une connectivité à travers le Royaume-Uni, le Canada, l’Alaska, l’Europe du Nord, le Groenland et la région arctique.

Interrogé sur les plans indiens pour OneWeb, Mittal a déclaré que la société serait en mesure de vendre la majeure partie de la capacité en un an. “Les contrats seront avec les opérateurs mobiles, les autorités de défense, le département des forêts, les chemins de fer, les agences maritimes, de nombreuses discussions sont actuellement en cours, le marché reste important”, a déclaré Mittal.

La tarification des services par satellite est forcément chère et c’est pourquoi OneWeb ne recherche pas des millions de clients. Dans le cadre de sa stratégie, OneWeb ne servira pas les clients particuliers directement mais via des partenariats avec des opérateurs mobiles.

«Nos principaux clients seront des opérateurs mais nous nous vendrons à de grandes entreprises… il y aura un mix and match mais nous n’allons pas à des clients de détail qui sont uniquement dirigés par des opérateurs mobiles. Notre conception de réseau est telle que nous ne servons que le B2B et nous n’avons aucune ambition de vendre directement aux clients », a déclaré Mittal, dissipant les craintes parmi les opérateurs de télécommunications que les services satcom remplaceraient la téléphonie mobile. Mittal a déclaré qu’Airtel faisant partie du groupe Bharti ne sera pas le seul bénéficiaire. “Ce (partenariat) est ouvert à tous les opérateurs du pays, nous aimerions le donner à Reliance Jio, Vodafone Idea”, a-t-il ajouté.

