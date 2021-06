Haut débit par satellite : OneWeb de Bharti demande une licence Satcom

Une requête adressée à OneWeb concernant la demande de licence et le lancement de services reste sans réponse jusqu’au moment de la mise sous presse.

Alors même que certains opérateurs de télécommunications et acteurs technologiques se disputent le spectre des communications par satellite – qu’il soit mis aux enchères ou attribué administrativement – OneWeb, dirigé par Bharti Enterprises, a demandé une licence mondiale de système de communication personnelle mobile (GMPCS) pour fournir des services haut débit par satellite.

Bien que la licence puisse être accordée à l’entreprise par le département des télécommunications (DoT) à tout moment, l’attribution du spectre ne sera probablement effectuée qu’une fois que l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde et le gouvernement auront décidé si les ondes doivent être mises aux enchères ou attribuées administrativement. .

La société basée à Londres prévoit de lancer un total de 648 satellites en orbite terrestre basse (Leo) d’ici juin 2022 pour construire une constellation mondiale de satellites qui fournira des services haut débit et autres améliorés aux pays du monde entier.

Actuellement, 238 satellites Leo sont opérationnels et 36 autres seront lancés d’ici la fin du mois. Après cela, OneWeb sera en mesure de lancer des services à 50 degrés de latitude nord dans les pays scandinaves, en Alaska et dans certaines parties de l’Europe.

Selon des sources du secteur, un service partiel de OneWeb pourrait être disponible en Inde à partir de la fin de l’année. À partir de juin 2022, une fois la constellation de satellites Leo terminée, l’Inde et l’ensemble de l’Asie du Sud, y compris l’océan Indien, bénéficieront d’un service 24h/24 et 7j/7.

« OneWeb est en train de préparer à l’avance la mise en place de l’infrastructure requise, comme des stations au sol en Inde, pour permettre les services », a déclaré une source sous couvert d’anonymat. La société dirigée par Sunil Mittal avait marqué son entrée dans le secteur des satellites en novembre 2020.

Une requête adressée à OneWeb concernant la demande de licence et le lancement de services reste sans réponse jusqu’au moment de la mise sous presse.

Outre OneWeb, d’autres grandes entreprises technologiques mondiales comme Amazon et SpaceX d’Elon Musk ont ​​également manifesté leur intérêt pour l’offre de services haut débit par satellite en Inde, mais jusqu’à présent, ces entreprises n’ont pas demandé de licence au DoT. Une licence du DoT est requise car les entreprises ont besoin de spectre satellitaire pour les liaisons montantes et descendantes.

Comme le rapporte FE, les opérateurs télécoms et les acteurs technologiques ont adopté des positions différentes sur l’attribution du spectre. Au sein des acteurs des télécommunications, les trois acteurs n’ont pas non plus adopté une position unifiée. Par exemple, alors que Bharti Airtel – une entité distincte de OneWeb – a gardé le silence sur la question du mode d’attribution du spectre et n’a pris aucune position catégorique ni pour les enchères ni contre ; Reliance Jio et Vodafone Idea se battent pour la vente aux enchères du spectre.

Bien au contraire, Broadband India Forum, une association d’acteurs technologiques comme Google, Hughes, etc., s’oppose aux enchères et a déclaré que puisque le spectre pour la communication par satellite n’est pas exclusif à un opérateur comme c’est le cas pour le spectre terrestre utilisé pour la téléphonie mobile services, la vente aux enchères n’a aucun sens.

« Dans le monde entier, le spectre des satellites est autorisé pour un ‘droit d’utilisation’ par toutes les administrations partout et n’est attribué que par voie administrative à des redevances couvrant essentiellement les frais d’administration. Contrairement au spectre terrestre, le spectre satellitaire n’est jamais exclusivement attribué à l’opérateur mais coordonné au niveau international et partagé entre plusieurs opérateurs pour différents créneaux orbitaux et tous types de satellites. Ainsi, le concept d’exclusivité terrestre ne s’applique pas et la mise aux enchères n’est donc pas applicable », a déclaré à FE le président du Broadband India Forum (BIF), TV Ramachandran.

Selon les estimations de l’industrie, il pourrait y avoir 100 à 200 000 utilisateurs dans les deux prochaines années pour le haut débit par satellite.

Les communications par satellite sont extrêmement utiles pour fournir des services à large bande dans des régions éloignées, vallonnées et inaccessibles. C’est également le seul moyen par lequel la communication peut être établie dans les zones sinistrées lorsque la communication normale est affectée. Dans les communications par satellite, les services sont fournis via des satellites Leo, à travers lesquels une boîte est suspendue dans des régions reculées et vallonnées, ce qui crée des points Wi-Fi à travers lesquels des services à large bande sont fournis.

