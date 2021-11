Haut débit, routes, ferries et plus encore – voici ce que signifie une facture d’infrastructure de 1 T de dollars pour l’État de Washington

Le président Biden est entouré de membres du cabinet et de législateurs sur la pelouse de la Maison Blanche lundi lors de la signature du projet de loi sur les infrastructures. (Photo de la Maison Blanche via Twitter)

Le président Biden a signé aujourd’hui le projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars qui devrait fournir des centaines de millions de dollars à l’État de Washington pour le haut débit, les routes, les ponts, le réseau électrique, les trains de banlieue et les bus et ferries à zéro émission, entre autres.

Au cœur du projet de loi bipartite, signé lors d’une cérémonie sur la pelouse de la Maison Blanche, se trouve un investissement important dans l’équité du haut débit, la volonté d’améliorer l’accès à Internet haut débit dans les régions du pays ne disposant pas d’une bande passante suffisante pour l’école ou le travail.

La Maison Blanche a estimé que 8,5% des résidents de l’État de Washington ne disposaient même pas d’une infrastructure à large bande minimale. Un pourcentage similaire vit dans des zones à haut débit mais ne peut pas se le permettre. Le financement fédéral pourrait aller aux deux. L’État recevra un minimum de 100 millions de dollars pour ces objectifs, mais recevra probablement beaucoup plus, peut-être de l’ordre de 700 millions à 1 milliard de dollars.

La sénatrice de Washington Patty Murray a déclaré que l’argent était cruellement nécessaire.

« Les familles de l’État de Washington verront une différence directement à mesure que davantage de marchandises seront acheminées de nos ports vers les étagères des magasins, et que des personnes de toutes les régions de notre État trouveront des emplois bien rémunérés pour reconstruire notre infrastructure – de la réparation de nos ponts au remplacement des tuyaux en plomb, et tout ce qui se passe dans entre », a déclaré Murray dans un communiqué.

« Au fil du temps, les communautés verront ce projet de loi en action alors que les familles de la vallée de Yakima seront enfin connectées à Internet haut débit, alors que Sound Transit étend les options de tramway à Puget Sound, alors que des stations de recharge pour véhicules électriques sont construites dans notre État, et ainsi de suite. beaucoup plus. »

Le bureau de Murray a déclaré que le projet de loi sur les infrastructures comprend également la Clean School Bus Act de Murray, qui accorde des subventions fédérales pour aider à faire passer les autobus scolaires diesel du pays à zéro émission. De plus, le projet de loi contient :

5 milliards de dollars pour des bus à zéro émission et propres et 2,5 milliards de dollars pour les ferries électriques ; 17 milliards de dollars pour la modernisation du port ; 71 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l’expansion d’un réseau de recharge de véhicules électriques dans l’État ; 89 millions de dollars pour protéger le Puget Sound.

La pandémie a révélé que l’accès à Internet était inexistant ou inexistant pour des milliers d’étudiants à travers l’État. En réponse, le gouverneur Jay Inslee a signé une loi qui permet aux municipalités de Washington d’offrir un service haut débit direct aux consommateurs, un effort pour permettre au service haut débit de s’étendre aux zones à faible profit évitées par les sociétés Internet privées.

Selon les données de la Maison Blanche, 1 409 000 ou 19% des habitants de Washington seront éligibles à l’Abordabilité de connectivité du projet de loi pour aider les familles à faible revenu à se payer l’accès à Internet.

Le gouverneur de Washington Jay Inslee a fait l’éloge de la mesure.

L’accord bipartite sur les infrastructures que @POTUS a signé aujourd’hui apportera une eau plus propre, des communautés plus sûres, de nouveaux transports en commun, des ponts plus solides, un Internet abordable et des bâtiments écoénergétiques dans l’État de Washington.

– Gouverneur Jay Inslee (@GovInslee) 15 novembre 2021