Haut double pour McCartney & Wings

Le numéro du magazine Billboard du 2 juin 1973 a fait une lecture extrêmement satisfaisante pour Paul Mccartney et son nouveau (ish) groupe Ailes. Au cours des sept semaines précédentes, le single “My Love” avait escaladé le Hot 100, rejoint au cours des trois dernières par l’album qui le contenait, Circuit de la Rose Rouge. Puis, avec un coup de poing soudain, les deux se sont précipités vers le n ° 1.

“My Love”, l’une des ballades les plus charmantes de McCartney, a grimpé 2-1 pour rester juste devant un autre Britannique avec un énorme public américain, Elton John, qui menait 3-2 avec “Daniel”. Le best-seller de la semaine précédente, le puissant instrument rock “Frankenstein” du groupe Edgar Winter, est passé à la troisième place.

McCartney évince les Beatles

Red Rose Speedway occupait la 13e place du classement des albums de la semaine précédente et s’est maintenant hissé au sommet. Si McCartney avait voulu envoyer le message confiant qu’il était maintenant complètement établi avec son groupe et qu’il y avait très certainement une vie après la tenue de Liverpool dans laquelle il était, il aurait difficilement pu mieux le chronométrer. Le titre qu’il a remplacé au n°1 était Les Beatles‘ compilation 1967-1970.

L’autre rétrospective des Beatles sur sortie simultanée, 1962-1966, était toujours aussi élevée, plongeant de 3 à 5, ce qui signifie que McCartney a joué un rôle majeur dans trois des 5 titres d’albums américains de la semaine. Le Red Rose Speedway a donc mieux performé pour Paul et Wings aux États-Unis qu’à domicile, où il avait culminé à la cinquième place une semaine plus tôt.

L’album reste un bijou un peu sous-estimé dans le catalogue de Paul. En plus de “My Love”, la première partie comprenait la charmante “Little Lamb Dragonfly” parmi d’autres friandises; la face deux présentait un cycle de chansons extrêmement inventif de 11 minutes avec quatre éléments différents, « Hold Me Tight », « Lazy Dynamite », « Hands Of Love » et « Power Cut », dont toutes les mélodies ont été reprises au fur et à mesure que la pièce arrivait à sa conclusion.

« Meilleur effort en solo »

“Meilleur effort de McCartney depuis sa rupture avec les Beatles, mettant en vedette du rock puissant ainsi que les grandes ballades pour lesquelles il était si connu lorsque le groupe était ensemble”, a déclaré la critique Billboard. « Les arrangements sont plus serrés que sur les LP précédents, avec le travail de guitare de Henry McCulloch et Denny Laine, ainsi que l’accompagnement vocal de Laine et Linda McCartney, donnant une force supplémentaire au disque. L’ensemble devrait recevoir une lecture extrêmement forte sur MOR ainsi que sur les stations pop AM et FM.

