Haut-parleur Alexa à 18 $, Fire TV Stick 4K à 40 $, toute première offre Echo Show 10, prises intelligentes à 3 $, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous avons un tour d’horizon incroyable des 10 meilleures offres quotidiennes disponibles en ce moment qui contribueront certainement à égayer votre dimanche.

Les points forts de la liste d’aujourd’hui incluent les meilleures ventes Prises intelligentes Wi-Fi Gosund pour seulement 2,70 $ pièce lorsque vous coupez le coupon de 20% pour un paquet de 4 et vérifiez avec le code promotionnel 3Q6NISWU, le plus vendu Drone caméra Snaptain 1080p avec 12700 évaluations 5 étoiles pour seulement 59,98 $, le plus vendu d’Amazon surmatelas qui ressemble à un rêve pour 39,95 $ au lieu de 60 $, une grosse vente d’un jour qui réduit jusqu’à 35% Brosses à dents électriques et bande de blanchiment des dents Fairywill, les 50 $ Fire TV Stick 4K pour seulement 39,99 $, le 90 $ Écho Show 5 en solde pour 49,99 $, le tout premier rabais jamais offert sur le nouveau Écran intelligent Echo Show 10 qui vous suit pendant que vous bougez, 15 $ de rabais Points d’écho, 10 $ de rabais sur le populaire Caméra domestique intelligente Kasa EC70 avec panoramique et inclinaison, et le très populaire Echo Flex Haut-parleur intelligent Alexa pour seulement 17,99 $.

Faites défiler toutes les meilleures offres du jour ci-dessous.

Prise intelligente Gosund Smart WiFi Outlet fonctionne avec Alexa et Google Home, WiFi 2.4G uniquement, pas de hub Re… Prix courant: 26,99 $ Prix: 10,79 $ Vous économisez: 16,20 $ (60%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: 3Q6NISWU

SNAPTAIN S5C WiFi FPV Drone avec caméra HD 1080P, commande vocale, vidéo grand angle en direct RC Quadco… Prix courant: 69,98 $ Prix: 59,98 $ Vous économisez: 10,00 $ (14%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Queen Matress Pad Cover Cooling Matress Topper Pillow Top with Down Alternative Fill (8-21 ”… Prix courant: 59,99 $ Prix: 39,95 $ Vous économisez: 20,04 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Appareil de diffusion Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote | Dolby Vision | Version 2018 Prix courant: 49,99 $ Prix: 39,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Jusqu’à 35% de rabais sur les brosses à dents ultrasoniques et les bandes de blanchiment des dents Fairywill Prix: 7,49 $ – 23,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Show 5 – Écran intelligent avec Alexa – Restez connecté avec les appels vidéo – Charbon Prix courant: 89,99 $ Prix: 49,99 $ Vous économisez: 40,00 $ (44%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tout nouveau Echo Show 10 (3e génération) | Écran intelligent HD avec mouvement et Alexa | Charbon de bois Prix courant: 249,99 $ Prix: 209,99 $ Vous économisez: 40,00 $ (16%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tout nouvel Echo Dot (4e génération) | Haut-parleur intelligent avec Alexa | Glacier White Prix courant: 49,99 $ Prix: 34,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Kasa Smart Indoor Pan / Tilt Home Camera, 1080p HD Security Camera sans fil 2,4 GHz avec Night Vis… Prix courant: 44,99 $ Prix: 34,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Flex – Mini haut-parleur intelligent enfichable avec Alexa Prix courant: 24,99 $ Prix: 17,49 $ Vous économisez: 7,50 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.