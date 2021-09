Haut-parleur Bluetooth ZOOOK Rocker Color Blast : sortie sonore audacieuse avec modes d’éclairage RVB pour s’adapter à différentes ambiances

L’enceinte prend en charge les assistants vocaux Siri et Ok Google et est livrée avec un port de charge de type C.

Ce haut-parleur est peut-être compact, mais il est certainement très performant. Nous parlons de Rocker Color Blast, la toute nouvelle enceinte Bluetooth résistante à l’eau de la marque lifestyle française ZOOOK avec lumières RVB. Le haut-parleur est équipé de la dernière technologie Bluetooth 5.0 et offre une qualité sonore supérieure et des heures de bonheur musical. Au prix de Rs 3 499, il est assez facile à utiliser avec ses boutons conçus de manière intuitive pour le réglage du volume, le changement de piste et le contrôle de lecture/pause. L’enceinte prend en charge les assistants vocaux Siri et Ok Google et est livrée avec un port de charge de type C.

En plus de diffuser n’importe quelle liste de lecture, le haut-parleur facilite les appels car il dispose d’un microphone intégré, directement intégré au haut-parleur pour un accès ininterrompu. La puissance totale du système de 30 W du haut-parleur se traduit par une sortie sonore audacieuse, qui permet aux utilisateurs de profiter de la musique en stéréo corsée réalisée grâce à deux grands pilotes hautes performances de 57 mm. De plus, un son exceptionnel s’accompagne d’un superbe look, car le haut-parleur recouvert de maille est doté d’une LED à changement de couleur multicolore pour se fondre dans n’importe quelle ambiance. Il existe jusqu’à neuf modes d’éclairage RVB pour s’adapter à différentes occasions et ambiances. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton LED pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction d’alarme SOS. Vous pouvez activer une sirène puissante avec des lumières clignotantes à LED en cas d’urgence.

ZOOOK Rocker Color Blast est compatible avec la plupart des appareils compatibles Bluetooth tels que iPhone, iPod, appareils Android et autres appareils intelligents pour une diffusion audio sans fil simple. Le haut-parleur est classé IPX5, ce qui signifie que l’on peut profiter de la musique sans se soucier des éclaboussures d’eau. Sa batterie lithium-ion rechargeable intégrée 7.4v 4000 mAh offre une lecture prolongée et permet aux utilisateurs de diffuser de la musique jusqu’à 10 heures à plein volume après une charge complète. À faible volume, la batterie dure de 16 à 20 heures. Le haut-parleur est également livré avec un emplacement pour carte TF intégré pour lire des fichiers de musique MP3 et un mécanisme de plug-in pour connecter un appareil via Aux.

En bref, cette création ZOOOK est un choix idéal pour ceux qui recherchent des enceintes abordables et haut de gamme. La qualité sonore est correcte, avec des basses claires et peu de distorsion.

Prix ​​public estimé : Rs 3 499

