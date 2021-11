Haut-parleurs Boult Audio BassBox Arc & Verve : un son clair, net et puissant

Les BassBox Arc et BassBox Verve de Boult Audio sont des enceintes compactes qui offrent une expérience audio haut de gamme ; Les pilotes puissants et la technologie Bluetooth la plus récente peuvent vous divertir longtemps après la fin de la fête.

Le NOUVEAU BOULT AUDIO BASÉ SUR DELHI est connu pour entasser du gros son dans de petits appareils. Nous avons examiné certains de leurs appareils dans le passé et pensons que l’entreprise est toujours en mesure de trouver l’équilibre parfait entre l’acoustique et l’esthétique. Les derniers haut-parleurs sans fil portables personnels – BassBox Arc et BassBox Verve – sont de très bonnes offres qui sont destinées à être la vie et l’âme de toute fête.

Le BassBox Arc (Rs 999, 5W) et le BassBox Verve (Rs 1 299, 10W) ​​sont équipés de la dernière connectivité sans fil (Bluetooth 5.0), garantissant un appariement rapide et des signaux puissants sur une plus longue plage de fonctionnement à partir de la source. Les haut-parleurs sont disponibles sur Flipkart.com et sont accompagnés d’une garantie industrielle standard d’un an.

Le BassBox Arc est de forme cylindrique, tandis que le Verve est un haut-parleur rectangulaire de forme cuboïde, et les deux sont construits avec un corps robuste qui peut gérer presque tout, des bosses aux creux. Les deux haut-parleurs sans fil sont dotés de fonctionnalités haut de gamme et promettent des performances élevées et durables avec une autonomie stupéfiante de huit heures.

D’apparence élégante et enveloppés de tissus fins pour un look haut de gamme, le haut et le bas (et les côtés respectivement) sont équipés de caoutchouc pour une adhérence supplémentaire tout en l’empêchant de les endommager accidentellement. L’ensemble de la coque est également certifié IPX5, ce qui garantit que le haut-parleur est à l’abri de l’eau et de la poussière.

Le BassBox Verve arbore un look moderne avec des boutons de volume attrayants sur le tissu et une sangle en nylon rouge sur le côté qui ajoute un style élégant. De même, à l’intérieur du boîtier robuste de la BassBox Arc se trouve un puissant pilote de 50 mm pour un son haute performance et des basses supplémentaires. Et si vous voulez un son encore plus puissant, le BassBox Verve propose deux haut-parleurs de 57 mm ainsi qu’un radiateur de basses pour des basses ultra-fortes.

Le BassBox Arc et le BassBox Verve sont dotés d’un puissant amplificateur haute fidélité de 5 W et 10 W respectivement qui sont finement réglés pour fonctionner sans distorsion, même au volume le plus élevé. Pour rendre l’affaire encore plus agréable, la BassBox Verve dispose en outre d’un port USB et d’un emplacement pour carte microSD afin que vous puissiez emporter votre liste de lecture de musique préférée partout où vous allez – plus besoin de votre smartphone ou ordinateur portable. Et enfin, le BassBox Arc et le BassBox Verve disposent tous deux d’une batterie rechargeable intégrée qui peut faire durer votre fête pendant huit heures non-stop.

Points clés à retenir : Les BassBox Arc et BassBox Verve sont des haut-parleurs sans fil adaptés à l’extérieur qui offrent un solide mélange de style et de performances audio. Ils émettent un son clair, net et puissant qui est étonnamment puissant pour leur taille, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal pour aller à peu près n’importe où.

Prix ​​public estimé : BassBox Arc (Rs 999, 5W), BassBox Verve (Rs 1 299, 10W)

