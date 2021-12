Haute performance à un prix élevé

Les routeurs sont devenus beaucoup plus intelligents. La passerelle vers Internet n’a pas toujours été l’appareil le plus intelligent de la maison, peut-être un peu ironiquement. Mais au cours des dernières années, grâce aux produits d’Eero, de Google et plus encore, les routeurs intelligents sont devenus de plus en plus courants. L’un des plus récents de ces routeurs intelligents vient de TP-Link, sous la forme du TP-Link Deco X90.

Le Deco X90 n’est pas seulement intelligent. C’est aussi un routeur maillé, ce qui signifie essentiellement que vous pouvez configurer plusieurs X90 dans votre maison pour le couvrir. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui ont des maisons plus grandes qui ont souvent des poches d’espace sans couverture.

Mais le Deco X90 est aussi très cher. À 449 $ pour un pack de deux, c’est plus cher que l’Eero Pro 6, le Google Nest WiFi et bien d’autres. Vaut-il l’argent? Ou devriez-vous opter pour l’un des autres joueurs ? J’utilise le routeur maillé TP-Link Deco X90 depuis un certain temps maintenant pour le savoir.

TP-Link AX6600 Deco Tri-Band WiFi 6 Mesh System (Deco X90) – Couvre jusqu’à 6000 pieds carrés, remplace R… Prix : $449.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Conception TP-Link Déco X90

Alors que de nombreux routeurs maillés sont relativement petits et élégants, le TP-Link Deco X90 adopte une approche différente. Il est à peu près aussi gros que l’Amazon Echo original – il est donc un peu plus difficile à ranger dans un placard ou une étagère que quelque chose comme l’Eero Pro 6, par exemple.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien que plus gros que les autres routeurs, ce n’est pas un appareil laid. Il est construit à partir d’un plastique blanc dur, avec le logo TP-Link sur le dessus et les ports Ethernet à l’arrière. L’entrée d’alimentation se trouve au bas de l’appareil. Chaque Deco X90 dispose d’une entrée et d’une sortie Ethernet, vous pouvez donc connecter des appareils via une connexion filaire. Mais avec une seule sortie filaire, c’est un peu limité, en particulier dans un monde de hubs et de ponts intelligents. J’aurais aimé voir au moins quelques ports Ethernet sur le Deco X90. Le routeur a également une lumière LED intégrée, qui s’allume de différentes couleurs en fonction de son état.

En général, j’aime le look du Deco X90, mais j’ai aussi un endroit où il s’intègre bien. Si vous recherchez un routeur qui s’adaptera dans un espace restreint, vous n’aimerez peut-être pas la conception de ce routeur. Dans un pack standard, vous obtiendrez deux routeurs Deco X90 – tout ce dont vous aurez besoin pour créer un réseau maillé initial.

Application TP-Link Deco X90

Le routeur fonctionne avec l’application TP-Link Deco, qui vous permet de contrôler un certain nombre d’aspects différents du routeur. L’application elle-même est assez facile à naviguer et est divisée en quatre onglets : Aperçu, Actions intelligentes, Homeshield et plus. La vue d’ensemble vous permet de voir quels appareils sont connectés à votre réseau, tandis que Smart Actions est l’endroit où vous pouvez créer des automatisations. Par exemple, vous pouvez configurer des appareils pour qu’ils s’allument ou s’éteignent lorsqu’un autre appareil se connecte au réseau. Ceci est utile pour éteindre les appareils lorsque vous rentrez chez vous.

L’onglet HomeShield vous permet d’accéder au service d’abonnement HomeShield de TP-Link, qui surveille votre réseau et fournit des fonctionnalités de sécurité. Le service prétend être capable de détecter les cybermenaces et coûte 5,99 $ par mois ou 54,99 $ par an pour HomeShield Pro. Le niveau gratuit vous donne toujours accès à certaines fonctionnalités intelligentes, comme la possibilité de hiérarchiser certains appareils, d’analyser votre réseau, etc.

En règle générale, l’application est facile à parcourir et bien conçue. Il peut vous envoyer des notifications lorsque de nouveaux appareils se connectent à votre réseau, et il dispose d’une gamme de fonctionnalités intelligentes qui peuvent vraiment s’avérer utiles.

Performances TP-Link Deco X90

Le TP-Link Deco X90 n’est pas qu’une jolie boîte. Il est conçu pour offrir d’excellentes vitesses Internet dans toute votre maison. C’est un routeur tri-bande, et combinés, les deux nœuds devraient prendre en charge jusqu’à 6 000 pieds carrés, ce qui devrait suffire à la plupart. Le routeur est un système AX6600, ce qui signifie essentiellement qu’il prend en charge le WiFi 6 et qu’il s’agit d’un routeur tri-bande avec un flux 2,4 GHz et deux flux 5 GHz. Il dispose de six antennes internes dans chaque nœud et prend en charge des technologies telles que MU-MIMO, la formation de faisceau directe vers le client, etc. C’est un routeur haut de gamme.

Dans le monde réel, le routeur s’est très bien comporté. Je n’avais pas besoin de configurer deux nœuds pour mon condo à deux étages, mais l’installation du deuxième nœud à l’étage a semblé accélérer un peu. À la fois à côté du routeur et à distance, nous avons atteint des vitesses de téléchargement constantes avec peu de latence. En fait, à environ 30 pieds du routeur, les vitesses n’étaient que d’environ 1 Mbps inférieures à celles juste à côté du routeur.

Conclusion

Le TP-Link Deco X90 est un routeur haut de gamme qui rivalise avec les meilleurs, mais il est aussi relativement cher. Le routeur fonctionne bien et est livré avec une gamme de fonctionnalités intelligentes accessibles dans l’application Deco facile à utiliser. Ce n’est pas parfait – quelques ports Ethernet supplémentaires auraient été bien, tout comme un ou deux ports USB. Mais le Deco X90 reste un choix très fort, même dans un monde avec beaucoup de routeurs maillés intelligents.

La compétition

Des concurrents comme l’Eero Pro 6 sont également tri-bandes et prennent en charge les réseaux maillés, en plus ils sont un peu moins chers. Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, opter pour quelque chose comme le Pro 6 peut être la voie à suivre – mais si vous voulez vraiment les meilleures performances et que cela ne vous dérange pas de dépenser de l’argent pour cela, alors le TP -Link Deco X90 peut être la voie à suivre.

Dois-je acheter le routeur maillé TP-Link Deco X90 ?

Oui. Si vous voulez un routeur haut de gamme qui fonctionne très bien, le TP-Link Deco X90 est une excellente option.

TP-Link AX6600 Deco Tri-Band WiFi 6 Mesh System (Deco X90) – Couvre jusqu’à 6000 pieds carrés, remplace R… Prix : $449.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission