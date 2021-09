Havas Creative Group India nomme Amish Sabharwal au poste de DPE et responsable créatif de l’expérience numérique

La nomination est effective immédiatement.

Havas Creative Group India nomme Amish Sabharwal au poste de directeur créatif exécutif senior et responsable créatif de l’expérience numérique. Il sera basé à Gurgaon et rapportera à Ravinder Siwach, directeur créatif national, Havas Creative Group India. Cela renforce encore la direction de Havas Creative Group India. La nomination est effective immédiatement. « Nous nous efforçons constamment d’offrir une narration différenciée et engageante à nos clients. Allier créativité et digital est au cœur de ce que nous faisons, et l’intégrer aux offres globales comme le CX, le design, l’analytique, l’IA, etc. est au cœur de notre stratégie de croissance chez Havas Creative. Amish Sabharwal ajoutera plus de force à cette vision avec son expérience variée », a déclaré Ravinder Siwach, directeur créatif national, Havas Creative Group India.

Dans son nouveau rôle, Amish Sabharwal dirigera l’équipe numérique créative intégrée de Havas avec un accent renouvelé sur l’agenda digital de Reckitt. De plus, il gérera les mandats de plusieurs autres marques et clients clés. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes pour développer davantage des stratégies intégrées et des campagnes marketing, qui reflètent la vision globale de la création de marques significatives. Amish Sabharwal apporte avec lui une vaste expérience de certaines des marques et catégories les plus connues, Bobby Pawar, président et directeur de la création, Havas Group India, a déclaré : « Je pense que son approche unique apportera une bouffée d’air frais le paysage créatif et alimentent notre promesse de raconter des histoires pleines de sens. Je souhaite la bienvenue à Amish dans la famille Havas et j’ai hâte qu’il porte le riche héritage d’Havas à un nouveau niveau », a-t-il ajouté.

Avec plus de 13 ans d’expérience professionnelle, Sabharwal a plusieurs prix nationaux et internationaux à son actif. Il a travaillé avec certaines des principales agences telles que JWT, McCann, Dentsu Impact et Grey, au cours de sa carrière. Il apporte une rare combinaison de compétences traditionnelles en création de marque et de pensée numérique native, car il a dirigé des offres numériques et traditionnelles lors de son précédent passage à Grey Delhi. Au fil des ans, Amish Sabharwal a travaillé sur certaines des marques les plus en vue, à savoir IKEA, Gatorade, Subway, Nescafe, Aircel, Nokia, Kurkure, Chevy Cruze, Lays, Airtel DTH, Pizza Hut, entre autres. « Avec Bobby Pawar et Rana Barua à la barre, la faim est évidente dans la culture de l’agence. Mon rôle est de m’appuyer sur l’héritage solide que ces gars ont établi et de faire de Brand Havas un nom encore plus grand avec lequel il faut compter. J’ai hâte de créer un travail vraiment perturbateur et efficace pour les plus grandes marques de ce pays et de cimenter cet héritage », a déclaré Amish Sabharwal.

