Havas Creative Group India nomme Debopriyo Bhattacherjee EVP et responsable de la planification – Nord

La nomination est effective immédiatement

Havas Creative Group India a nommé Debopriyo (Debo) Bhattacherjee au poste de vice-président exécutif et responsable de la planification – Nord. Dans son nouveau rôle, Bhattacherjee sera chargé de fournir des conseils stratégiques à Havas Creative avec un accent particulier sur toutes les marques de Reckitt et un portefeuille de marques de l’écurie Dabur. Il dirigera également de nombreux clients de premier plan tels que Suzuki, Norton, Fortis, William Grants, ITC et travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction pour conduire de nouvelles acquisitions de clients et assurer une adoption transparente du processus d’intégration et de collaboration au sein du groupe. La nomination est effective immédiatement. Basé au bureau de Gurgaon, Bhattacherjee rendra compte à Neeraj Bassi, directeur de la stratégie, Havas Group India. « Debopriyo Bhattacherjee apporte beaucoup de valeur à l’équipe en raison de sa passion pour la compréhension des préoccupations des clients et la recherche de solutions créatives aux problèmes commerciaux. Je suis convaincu que ses compétences en planification stratégique nous aideront à continuer à atteindre notre objectif de rendre les marques plus significatives », a déclaré Neeraj Bassi, directeur de la stratégie, Havas Group India.

Avec plus de 17 ans d’expérience professionnelle, Debopriyo Bhattacherjee est un planificateur stratégique et a travaillé avec des agences réputées en Inde et en Asie du Sud-Est telles que Ogilvy, Dentsu, DDB, McCann, entre autres. Il a également été responsable de la planification stratégique pendant plus de trois ans chez Havas à Kuala Lumpur, en Malaisie. Son expertise réside dans la résolution de problèmes commerciaux en suscitant et en encourageant des possibilités créatives. Au cours de sa riche carrière, il a travaillé sur une multitude de grands comptes tels que Unilever, Danone, Mondelez, L’Oréal, Coke, Mitsubishi, Toyota, Diageo, SABMiller, Carlsberg, Maxis, AXA, ICICI, PETRONAS et Tesco, entre autres. “Avec le changement de comportement des consommateurs spécialement après la pandémie, l’effort sera de continuer à travailler sur la création de stratégies différenciées pour toutes les grandes marques de Reckitt, Dabur, Suzuki et bien d’autres”, a déclaré Debopriyo Bhattacherjee.

Havas Gurgaon a connu un élan incroyable ces dernières années, a déclaré Manas Lahiri, président de Havas Creative Group India. « Debo Bhattacherjee possède à la fois l’expérience et la connaissance de la gestion des marques dans un large éventail de catégories. Il a déjà fait partie du réseau Havas et comprend la culture de l’Intégration qu’Havas propose à ses clients. Ses perspectives et idées uniques augmenteront sans aucun doute nos capacités à produire un travail intéressant pour notre portefeuille de clients », a-t-il ajouté.

Lire aussi : The Sleep Company multiplie par huit ses dépenses marketing pour atteindre Rs 8 crore en FY22

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.