Havas Group India élève Arindam Sengupta et Prashant Tekwani

La restructuration progressive de l’agence fait suite à une croissance sans précédent au cours des deux dernières années, a déclaré la société.

Havas Group India a élevé Arindam Sengupta et Prashant Tekwani à de nouveaux profils. Sengupta, Managing Partner, West and South, a été promu Chief Client Officer de Havas Worldwide India et Head – Group Integration. Il continuera également à diriger la marque automobile française Citroën India et d’autres clients clés de Havas Worldwide India. Pendant ce temps, Tekwani, vice-président exécutif et chef d’entreprise, Havas CX, dirigera désormais également les opérations de Mumbai de Havas Worldwide India, en étroite collaboration avec Manas Lahiri. Il continuera à diriger et à développer Havas CX et à accélérer la transformation numérique et les stratégies de marque axées sur l’expérience client.

En tant que responsable de l’intégration, Sengupta travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction de toutes les sociétés du groupe Havas, stimulera la croissance et la collaboration commerciale, ce qui s’intégrera dans la philosophie globale Better Together de Havas Group India, a déclaré l’agence. Sengupta et Tekwani (en tant que responsable de Havas CX) continueront de rapporter à Rana Barua et travailleront en étroite collaboration avec la direction générale de Havas creative et des sociétés du groupe.

Malgré les défis des deux dernières années, en tant que réseau, nous avons connu une croissance sans précédent grâce à de nouvelles conquêtes commerciales, des acquisitions et à l’extension de plusieurs expertises mondiales en Inde, a déclaré Rana Barua, PDG du groupe Havas Group India. « Tout cela nous a aidé à constituer une liste de renom de nouveaux clients et partenariats. Havas Group India est devenu l’un des réseaux intégrés les plus solides d’Inde, offrant à nos clients des solutions efficaces grâce à la collaboration et à la réunion des meilleurs talents et expertises. Je suis convaincu qu’Arindam et Prashant continueront de promouvoir l’excellence et de nous amener vers de plus hauts sommets », a-t-il ajouté.

Auparavant, Manas Lahiri avait été nommé directeur général et Ravinder Siwach directeur exécutif et directeur créatif national de Havas Worldwide India, respectivement. La restructuration progressive de l’agence fait suite à une croissance sans précédent au cours des deux dernières années, qui a permis à Havas Creative Group India de figurer dans la première ligue du classement des nouvelles entreprises, a déclaré la société dans un communiqué officiel.

