Havas Group India élève Manas Lahiri et Ravinder Siwach

Havas Group India a annoncé une restructuration de son équipe de direction chez Havas Worldwide (Creative) India. Avec effet immédiat, Manas Lahiri, président North, a été élevé au poste de directeur général et Ravinder Siwach, actuellement directeur créatif national, a été promu au poste de directeur exécutif et directeur créatif national de Havas Worldwide (Creative) India.

Lahiri continuera de rapporter à Rana Barua, PDG du groupe, Havas Group India. Il dirigera les deux bureaux (Gurgaon et Mumbai) de Havas Worldwide India et travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction des autres sociétés du groupe Havas pour stimuler la croissance, les innovations numériques et aider à l’intégration globale des activités et des fonctions. Siwach continuera de rapporter à Bobby Pawar, président et directeur de la création, Havas Group India et continuera de piloter l’excellence créative du groupe.

« Nous avons été témoins d’une croissance exponentielle en l’espace de deux ans et avons ajouté un ensemble phénoménal de nouveaux clients et talents dans nos deux bureaux. Il était temps de reconnaître un leadership solide pour conduire la consolidation des clients et prendre en charge les opérations quotidiennes de Havas Creative », a déclaré Rana Barua, PDG du groupe Havas Group India.

« Manas est un leader chevronné et a conduit la croissance organique et inorganique du réseau, et Ravinder a fait un travail incroyable en développant les prouesses créatives de Havas India sous Bobby. Ensemble, ils ont été des partenaires extraordinaires, ont fait preuve d’un solide esprit d’équipe, de compétences, d’engagement et de résilience. Et avec une équipe solide, ils ont non seulement consolidé notre ensemble existant de clients estimés, mais ont également ajouté plusieurs entreprises de renom à la liste. Je suis convaincu qu’ils élèveront Havas Creative, Inde vers de plus hauts sommets », a ajouté Barua.

« Ravinder et Manas sont une rare paire de dirigeants qui sont également passionnés par la création d’un excellent travail et la croissance de l’agence. La façon dont ils collaborent donne le ton au reste de l’équipe. Leur élévation est une reconnaissance de toutes leurs contributions et de la passion qu’ils apportent à la mission d’Havas d’aider les marques à faire une différence significative dans la vie des gens », a déclaré Bobby Pawar, président et directeur de la création, Havas Group India.

Lahiri et Siwach ont passé près de trois ans chez Havas Worldwide et ont joué un rôle central dans la consolidation de Reckitt et de ses marques telles que Harpic, Mortein, Durex, Vanish, Veet et bien d’autres. « Ils ont également joué un rôle essentiel dans l’intensification de la nouvelle croissance commerciale de Havas creative et ont remporté plusieurs nouvelles marques comme Dabur Honey, Dabur Tea, Suzuki, Fortis, William Grant, Amazon et plusieurs autres », a déclaré la société dans un communiqué. .

