Havas Group India nomme Pritha Dasgupta CMO

Havas Group India a annoncé mercredi la nomination de Pritha Dasgupta au poste de directeur marketing, avec effet immédiat. Elle sera basée à Mumbai et rapportera à Rana Barua, PDG du groupe Havas Group India.

Dans son nouveau rôle, Dasgupta dirigera la fonction marketing et communication du groupe et de toutes les sociétés du réseau et travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction en Inde et l’équipe mondiale de marketing et de communication, a déclaré la société.

Dasgupta est un professionnel des médias avec plus de 15 ans d’expérience professionnelle dans la communication marketing et le journalisme. Elle a commencé sa carrière dans le journalisme d’affaires en 2005, après quoi elle a travaillé avec des publications telles que Afaqs, Financial Express, CNBC-TV 18 Storyboard, Campaign India et The Economic Times. En 2016, elle a fait la transition du journalisme à la communication d’entreprise en lançant la fonction pour IPG Mediabrands India, où son rôle le plus récent était celui de directrice principale, marketing et communications. Au cours de son passage de cinq ans chez IPG Mediabrands, Dasgupta a travaillé en étroite collaboration avec toutes les agences du réseau IPG Mediabrands India. En plus de diriger la fonction marketing et communication du réseau, elle a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs autres divisions d’IPG Mediabrands India, notamment les ressources humaines, la RSE, la DE&I, la formation et le développement, les finances, l’administration, la construction d’une solide expertise et l’équité dans la structure du réseau d’agences.

Le groupe Havas s’est rapidement développé, tant en taille qu’en stature, au cours des dernières années et nous avons des plans extrêmement ambitieux d’expansion, d’acquisitions et de création d’une différence significative dans l’ensemble de l’écosystème indien des médias et de la publicité, Rana Barua, PDG du groupe, Havas Group India, a déclaré. « En tant que CMO Groupe, sa vaste expérience et sa connaissance approfondie de l’écosystème des médias s’avéreront inestimables pour notre réseau. C’est une journaliste très accomplie et une professionnelle dotée d’un leadership efficace et de compétences relationnelles. Nous attendons avec impatience un tout nouveau moyen de marketing et de communication à l’époque actuelle », a-t-il ajouté.

«Il est difficile de définir la transformation dynamique que l’industrie de la publicité et du marketing a subie au cours de la dernière décennie, en particulier dans l’espace du martech. Cela a conduit à une énorme transformation dans la façon dont les réseaux ont construit leurs stratégies de communication », a déclaré Dasgupta. « L’industrie connaît à nouveau des changements tectoniques et Havas Group India est le seul réseau publicitaire du pays à avoir créé le rôle de CMO. La direction visionnaire d’Havas Group India se rend compte que seules les entreprises ayant les histoires les plus marquantes peuvent s’approprier et mener cette métamorphose. C’est là que j’interviens », a-t-elle ajouté.

