Havas Group India nomme Sumeer Mathur en tant que responsable de la planification nationale et associé directeur, Havas Worldwide (Creative) India

Mathur s’associera à l’ensemble de la direction générale des sociétés du groupe Havas Group pour aider à piloter l’intégration à travers le réseau

Havas Group India a nommé Sumeer Mathur en tant que responsable de la planification nationale et associé directeur, Havas Worldwide India. Dans son nouveau rôle, Sumeer Mathur s’associera à Manas Lahiri, directeur général et Ravinder Siwach, ED et NCD, Havas Worldwide (création) pour développer davantage l’agence, collaborer avec des clients clés tels que Reckitt, Citroën, Dabur, Suzuki, William Grant , Tata et Harman (JBL) parmi tant d’autres, et pilotent la vision et l’expertise de la planification stratégique chez Havas Creative India. Sumeer Mathur sera basé au bureau de Gurgaon et rapportera à Rana Barua, PDG du groupe Havas Group India. La nomination entrera en vigueur immédiatement.

Pour Rana Barua, PDG du groupe Havas Group India, les deux dernières années ont changé la donne pour Havas Worldwide India. «Nous avons été implacables, concentrés et engagés. Cela a conduit à une croissance exponentielle, à des partenariats efficaces et à l’ajout de plusieurs clients de renom. Nous devons maintenant mettre en place une solide équipe de direction intégrée qui s’occupe activement de ce mandat de croissance. Cela alimentera davantage notre croissance et nous permettra de fournir à nos clients des solutions marketing significatives et centrées sur le retour sur investissement », a-t-il ajouté.

Sumeer Mathur collaborera également étroitement avec Arindam Sengupta, directeur de la clientèle d’Havas Worldwide et responsable de l’intégration du groupe ; et avec Prashant Tekwani, EVP et chef d’entreprise, Havas CX pour conduire la vision du groupe en matière d’intégration et de CX. En outre, Mathur s’associera également à l’ensemble de la direction générale des sociétés du groupe Havas Group pour aider à piloter l’intégration à travers le réseau.

Tout au long de sa carrière, Sumeer Mathur a travaillé avec des équipes commerciales solides, produisant des résultats commerciaux tangibles, a déclaré Bobby Pawar, président et directeur de la création, Havas Group India. « La différence significative que nous apportons à l’entreprise de nos clients grâce à nos produits différenciés, nos solutions stratégiques numériques et notre narration engageante, est ce qui nous a conduits au premier rang du secteur. Sumeer Mathur ira plus loin. Son vif intérêt à comprendre ce qui motive la culture, ce qui motive les consommateurs et comment les technologies numériques remodèlent les interactions avec la marque ajoutera de la valeur à notre fonction de planification stratégique », a-t-il souligné.

Sumeer Mathur a travaillé dans des secteurs tels que FMCG, télécommunications, automobiles, aliments pour certaines des plus grandes marques indiennes, notamment Royal Enfield, Bira, Mother Dairy, Airtel, Unilever’s Fair & Lovely, Clinic All Clear, Cadbury et bien d’autres. Au fil des ans, il a travaillé avec succès dans des agences de premier plan telles que DDB Mudra Group, JWT, Rediffusion Y&R, Contract et Lowe Lintas. Son dernier passage a été chez Edelman en tant que vice-président senior, responsable de la planification et de la stratégie nationales. « Cette équipe a mené une histoire de croissance incroyable en si peu de temps et possède diverses capacités qui répondent aux besoins des marques et des clients. La philosophie d’Havas Creative des marques significatives est en avance sur la courbe dans sa compréhension des forces qui façonnent les attitudes et le comportement des consommateurs dans le monde d’aujourd’hui. Je suis impatient de tirer parti de cela pour nos clients dans toutes les catégories », a déclaré Mathur.

Lire aussi : travail qui parle | Revues d’annonces | 1 au 9 janvier 2022

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.