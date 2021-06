Havas Media Group India annonce des élévations clés pour la direction générale

Havas continuera d’investir dans l’humain tout en réaffirmant sa focalisation sur le système d’exploitation Mx.

Alors que Havas Media Group India se concentre cette année sur l’offre de produits, la société a réorganisé la haute direction avec des nominations clés. Dans le cadre du système d’exploitation mondial Mx, Havas Media Group a annoncé plusieurs nouvelles élévations et promotions qui entreront en vigueur immédiatement alors que l’agence se prépare à une croissance plus rapide en déployant plusieurs projets passionnants à travers le pays. Mx est la nouvelle façon pour Havas d’activer les médias les plus significatifs auprès du public pour tous les clients. Cette transformation garantit une plus grande concentration sur les clients, une meilleure planification omnicanal et un flux de travail transparent depuis les briefs clients jusqu’aux résultats commerciaux, tout en gardant le public et le comportement des consommateurs au centre de tous les exercices de planification.

Pour North, Havas a élevé Roopali Sharma et Harbir Singh au rang de Managing Partners – Delhi. Chandradeep Kumar a été promu vice-président senior (Delhi). Selon la société, Delhi/Gurgaon est l’une des plus grandes unités commerciales de Havas Media Group India avec des clients allant des secteurs de l’automobile, des biens de consommation durables, de l’immobilier à la mode, de la restauration et de l’hôtellerie, entre autres. Pendant ce temps, Manish Sharma a été élevé au poste de vice-président exécutif et chef de Mumbai. Avant l’élévation, Sharma était vice-présidente de la succursale de Delhi et fait partie de l’organisation depuis plus de cinq ans. Le Nord (Delhi) et l’Ouest (Mumbai) continueront de rendre compte à Uday Mohan, président – ​​Inde du Nord et de l’Ouest.

Bangalore, qui est un autre marché à croissance rapide pour Havas Media Group India avec des clients new-age tels que Swiggy, Gamezy, MyGate et la récente victoire d’Ola, continuera d’être dirigé par Saurabh Jain, qui est maintenant élevé au rang d’associé directeur – Sud . Côté digital, Rohan Chincholi est le nouveau responsable du digital. Dans son nouveau rôle, Chincholi sera chargé de superviser et de consolider l’ensemble des activités/services numériques sur tous les marchés, alors que l’agence renforce son empreinte numérique dans la région grâce à sa nouvelle méthodologie Mx qui combine à la fois les informations sur les consommateurs et les données. Saurabh Jain et Rohan Chincholi continueront de rapporter à Mohit Joshi, PDG de Havas Media Group India.

Selon Mohit Joshi, Havas continuera d’investir dans les personnes tout en réaffirmant sa concentration sur le système d’exploitation Mx et les 4P – Produit, Personnes, Pitchs et Passion. « Je suis ravi d’annoncer les promotions de ces leaders méritants. Ils sont avec nous depuis longtemps, inlassables avec leurs efforts et leur engagement au cours de l’une des années les plus difficiles pour aider Havas Media à atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes convaincus qu’à l’avenir, cette équipe de leaders émergents continuera à nous aider à devenir un groupe de médias plus agile et robuste », a-t-il ajouté.

