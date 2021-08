Havas Media Group India lance la plateforme de planification et d’achat Converged

En Inde, Havas a collaboré avec Eyeota

Havas Media Group India a lancé Converged – une plateforme de planification et d’achat basée sur l’identité qui maintient l’audience et le comportement des consommateurs au centre du processus médiatique. Il s’agit d’une étape avant-gardiste et active vers la préparation des entreprises pour l’avenir en optimisant et en permettant des informations plus solides, un ciblage plus précis et un parcours client plus cohérent grâce au nouveau système d’exploitation du Groupe – Mx, qui offre des expériences médiatiques grâce à un engagement médiatique significatif.

Converged alimente le système Mx à chaque étape du processus. Il permet la création de segments d’audience adressables basés sur des données de premier, deuxième ou tiers et aide à générer des informations solides sur l’audience, a déclaré l’agence dans un communiqué. «Grâce à une approche de gestion des données robuste et minutieusement testée, Converged peut intégrer de manière transparente des sources de données disparates provenant des piles technologiques locales du client dans un système unique et facile à utiliser, rendant ces données disponibles et accessibles pour les exécutions multimédias», a-t-il ajouté.

En Inde, Havas a collaboré avec Eyeota, un partenaire de données d’entreprises mondiales, et prévoit de travailler avec d’autres fournisseurs de données pour apporter davantage de profondeur et d’informations.

La volatilité et le changement sont la nouvelle norme, du moins pour les prochaines années, et pour nous assurer que nous sommes en mesure de surmonter ces incertitudes de manière transparente, nous devons être prêts pour l’avenir, a déclaré Mohit Joshi, PDG de Havas Media Group India. « Converged est notre solution pour que les marques continuent de proposer un contenu significatif aux consommateurs tout au long du parcours client et leur permettent de mesurer le succès par rapport à toutes les mesures. L’objectif fondamental de cette approche collaborative est de garantir que l’agence et le client travaillent dans une culture axée sur les données, où les données sont au cœur de la prise de décision stratégique et d’investissement », a-t-il ajouté.

« L’utilisation de Converged pour aider à générer des informations sur les consommateurs et les atteindre tout au long de leur parcours s’est avérée d’une grande valeur pour nos clients. Nous sommes ravis de continuer à lancer avec de nouveaux clients et des sources de données supplémentaires pour offrir des expériences multimédias encore plus significatives aux consommateurs », a ajouté Rohan Chincholi, responsable des services numériques, Inde, Havas Media.

