Havas Media Group India nomme Sanchita Roy à la tête de la stratégie

Havas Media Group India a renforcé son équipe avec la nomination de Sanchita Roy à la tête de la stratégie. Dans son nouveau rôle, Roy sera responsable de la conduite de la stratégie de croissance de Havas Media Group India et de la direction des investissements stratégiques pour ses clients. Elle continuera de rapporter à Mohit Joshi, PDG, Havas Media Group, Inde.

Roy, qui a rejoint le groupe en tant que responsable de l’Ouest pour gérer l’ensemble des opérations de Mumbai l’année dernière, est armé de plus de 19 ans d’expérience dans la planification et la stratégie médiatiques. Elle a de l’expérience dans les domaines de la grande consommation, des télécommunications, du tourisme et de l’automobile après avoir travaillé dans des entreprises mondiales clés telles que Unilever, J&J, Beiersdorf, SC Johnson, Reckitt, AB InBev, Nissan, Tourism Australia et Vodafone et des entreprises nationales telles que Parle Agro et Berger nommez-en quelques-uns. Dans son rôle précédent, elle dirigeait la fonction stratégie d’Omnicom India pour les deux marques d’agence, OMD et PHD. Elle était également responsable du déploiement du processus de planification stratégique de PHD, Source, en Inde. Ses précédents séjours incluent également Wavemaker et Mindshare.

Havas Media Group India a gagné de nombreux nouveaux clients l’année dernière malgré le ralentissement et continue de maintenir l’élan cette année également avec de nombreux clients prestigieux tels que Dominos, CG Foods, Micromax et plus encore, a déclaré Mohit Joshi, PDG de Havas Media Group India. «Notre offre en Inde est désormais un contributeur clé à la tarte mondiale globale et c’est donc une étape importante vers le renforcement de notre portefeuille de produits. La vaste expérience de Roy en tant que stratège fait d’elle une personne idéale pour ce rôle et renforce encore davantage notre équipe de direction », a-t-il ajouté.

«La dernière année a été une année de changement constant à travers le monde, en particulier dans la façon dont les consommateurs interagissent et s’engagent avec les marques. Dans mon nouveau rôle, l’effort serait de comprendre ces changements et de fournir des médias significatifs pour nos clients, en utilisant des données, de la technologie et du contenu. Je suis impatient d’ajouter de la valeur et de m’associer à Havas Media Group India dans son nouveau parcours de croissance », a déclaré Roy à propos de son nouveau rôle.

