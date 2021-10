Havas Media Group India remporte un mandat média intégré pour Just Dial

Le compte suivait un pitch multi-agences

Havas Media Group India a remporté le mandat média intégré de Just Dial. L’agence gérera le mandat hors ligne, en ligne ainsi que les médias sociaux. Le compte sera géré depuis le bureau de Gurgaon de l’agence, dirigé par Uday Mohan, président et directeur, Inde du Nord et de l’Ouest, Havas Media Group. Le nouveau mandat est l’une des plus grandes victoires de l’année pour le groupe, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le compte suivait un argumentaire multi-agences, a ajouté le communiqué.

« Étant l’un des pionniers de l’industrie Internet grand public, notre effort constant est de fournir une gamme rapide, fiable et complète de produits et de services à nos utilisateurs. En tant que l’une des plus grandes plates-formes en Inde, nous travaillons également avec des millions de propriétaires d’entreprises, petites et grandes, et les aidons à se développer », a déclaré Prasun Kumar, directeur marketing de Just Dial.

« Pour nous aider à mener notre stratégie de marque agressive axée sur la croissance, nous travaillons en partenariat avec certaines des meilleures agences de marketing. Havas Media nous a impressionnés par leur réflexion et leur idéation. Je suis convaincu qu’ils apporteront une valeur ajoutée significative à notre stratégie et à nos programmes marketing globaux », a ajouté Kumar.

Selon Rana Barua, PDG d’Havas Group India, 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles pour les unités créatives et médias du groupe. Havas Media Group India a enregistré une formidable croissance de son activité d’un trimestre à l’autre, ce qui a donné une grande impulsion à l’agence, a ajouté Barua. « Cette victoire reflète également l’efficacité avec laquelle nous avons pu faire une différence significative pour nos clients et leurs entreprises, en particulier au cours des deux dernières années », a ajouté Barua.

Pour Mohit Joshi, PDG de Havas Media Group India, cette victoire témoigne de la réussite du groupe à marier son expérience médiatique significative avec celle des plans de croissance agressifs de Just Dial. « Cette victoire reflète également notre efficacité en matière d’achat de médias. Et à l’avenir, la tâche sera également d’intégrer le social à celui de la stratégie hors ligne et en ligne de Just Dial », a ajouté Joshi.

