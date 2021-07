Havas Media remporte un mandat média intégré pour OZiva

Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences

Havas Media India a remporté le mandat média intégré d’OZiva, la marque de nutrition et de bien-être à base de plantes. OZiva et Havas Media travailleront en étroite collaboration sur la création d’une stratégie média intégrée pour la marque afin de renforcer sa notoriété et sa visibilité. Le compte a été remporté à la suite d’un argumentaire multi-agences et sera géré depuis le bureau de l’agence à Mumbai, dirigé par Uday Mohan, président – ​​Inde du Nord et de l’Ouest, Havas Media.

OZiva propose des produits dans des catégories telles que la santé des femmes et des hommes, les cheveux et la peau, l’immunité physique, entre autres. La marque prévoit également de lancer de nouvelles catégories cette année pour répondre à la demande toujours croissante des consommateurs. La société vise des revenus crore de Rs 500 au cours des trois prochaines années.

« L’objectif de notre marque est d’offrir aux consommateurs des produits propres et à base de plantes afin qu’ils puissent mener une vie plus saine et meilleure. Notre communication met l’accent sur les avantages offerts par le passage à un mode de vie propre soutenu par des données et des recherches afin que les consommateurs soient en mesure de prendre une décision éclairée qui soit bonne pour leur esprit, leur corps et leur âme. La philosophie Meaningful Brands de Havas est en phase avec l’objectif et la vision de notre marque, et avec ce partenariat, nous sommes positifs pour éduquer davantage de consommateurs sur la bonne nutrition et le bien-être en utilisant les bons canaux », a déclaré Aarti Gill, co-fondateur d’OZiva.

Pour Mohit Joshi, PDG de Havas Media Group India, la sensibilisation à la santé, au bien-être, à un mode de vie équilibré et à la durabilité occupent une place centrale dans la vie des gens. « La vie à base de plantes devient le choix préféré des consommateurs pour une vie saine et durable. Nous sommes heureux de nous associer à une marque progressiste comme OZiva et sommes ravis de prendre en charge leur mandat de médias intégrés. Les compétences média intégrées de Havas Media Group, centrées sur notre framework Mx, seront en jeu, ce qui conduira le voyage significatif de la marque », a-t-il ajouté.

Lire aussi: Zolo cordes à Rishi Sharma en tant que directeur marketing

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.