Havas Media signe le mandat intégré de Micromax

Havas Media India a remporté le mandat intégré de Micromax Informatics Ltd, une multinationale de smartphones et d’électronique grand public. Le mandat comprend à la fois les médias traditionnels et numériques ainsi que la création et la stratégie de la marque. Le compte a été remporté à la suite d’un argumentaire multi-agences et sera géré depuis le bureau de l’agence à Gurgaon dirigé par Uday Mohan, président – Inde du Nord et de l’Ouest, Havas Media.

Fondée en 2000, Micromax Informatics Ltd est la marque d’électronique grand public indienne basée à Gurgaon, Haryana. En 2008, il est entré dans le secteur de la téléphonie mobile et au cours de la dernière décennie, Micromax a été connu pour offrir des produits innovants en Inde et sur les marchés internationaux. Le portefeuille de produits de la marque comprend plus de 90 modèles, allant des téléphones à double carte SIM riches en fonctionnalités, des smartphones Android, des téléviseurs LED, des téléviseurs Android, des climatiseurs et des machines à laver.

«Nous voulons travailler pour renforcer davantage l’empreinte de Micromax dans le paysage numérique et travailler de manière cohérente sur une approche de communication intégrée. Nous attendons avec impatience un partenariat fructueux avec Havas Media, qui vise une croissance et un succès mutuels », a déclaré Rachna Lather, responsable marketing de Micromax India.

«C’est une période passionnante pour Micromax de se réinstaller sur le marché indien en tant que porte-drapeau de l’initiative Make-in-India. Conformément à l’approche centrée sur le consommateur d’Havas Media et à l’expertise croissante du Groupe en matière de performance et d’initiatives de marché, nous sommes impatients de tracer le parcours de la marque et de renforcer son positionnement sur le marché grâce à notre philosophie significative de Media Experience (Mx) », Mohit Joshi, PDG de Havas Media Group India, a ajouté.

Havas Media est la principale marque média du groupe Havas Media et est présente dans plus de 140 pays. Havas Media dessert ses clients à travers un portefeuille d’équipes spécialisées couvrant les médias, la stratégie, le numérique, le conseil en données, les achats programmatiques, le marketing à la performance, le mobile, l’extérieur et la géolocalisation, les médias sociaux, l’expérience, le divertissement et le sport.

