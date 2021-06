Havas Media signe un mandat média hors ligne pour la division alimentaire de Hamdard

Au cœur de la santé et de l’immunité, l’association vise à faire de la marque un choix privilégié des consommateurs

Havas Media India a remporté le mandat médiatique hors ligne pour la division alimentaire de Hamdard Laboratories, qui comprend la marque de boissons RoohAfza, le miel Hamdard, le safran Hamdard, les huiles, les thés sains, les collations, les produits laitiers et d’autres produits alimentaires innovants à valeur ajoutée. Le compte sera géré depuis le bureau de Gurgaon de l’agence, dirigé par Uday Mohan, président – ​​Inde du Nord et de l’Ouest, Havas Media.

« Hamdard chérit la confiance et la popularité de millions de foyers grâce à ses produits naturels bénéfiques pour la santé depuis 114 ans. Notre objectif est de devenir une marque d’aliments et de boissons véritablement adaptée à la maison avec pour objectif principal d’offrir la santé par les aliments. Nous sommes confiants dans les capacités d’Havas Media et croyons fermement en sa philosophie Meaningful Brands, ce qui en fait le bon partenaire pour nous. Nous attendons avec impatience ce partenariat », a déclaré Hamid Ahmed, PDG de Hamdard Laboratories India (division alimentaire), à ​​propos de l’association.

« Hamdard est une marque historique, une marque de confiance avec une présence de plus de 100 ans, offrant des produits naturels et sains. La santé et l’immunité occupant une place centrale dans nos vies, les produits et suppléments alimentaires à base de plantes et ayurvédiques deviennent le choix préféré des consommateurs. Notre philosophie « Meaningful Brands » résonne bien avec une marque comme Hamdard et nous sommes heureux d’être nommés comme leur partenaire média. Nous attendons avec impatience que notre association conduise le voyage significatif de la marque », a ajouté Mohit Joshi, PDG de Havas Media Group India.

Havas Media est la principale marque média du Groupe Havas Media et est présente dans plus de 140 pays. Havas Media accompagne ses clients à travers un portefeuille d’équipes spécialisées couvrant les médias, la stratégie, le numérique, le conseil en données, l’achat programmatique, le marketing à la performance, le mobile, l’extérieur et la géolocalisation, les médias sociaux, l’expérience, le divertissement et le sport.

