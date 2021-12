Havas Media Tribes lance une campagne OOH pour Swiggy Instamart

L’objectif de cette campagne n’est pas seulement une visibilité de masse, mais également un suivi de l’efficacité en mappant les coordonnées des sites aux commandes reçues dans cette région.

Havas Media Tribes – le partenariat stratégique entre Havas Media Group India et Tribes Group a déployé une campagne OOH à haut décibel pour Swiggy Instamart. Avec cette campagne, Swiggy Instamart vise à occuper un espace distinctif dans l’esprit des consommateurs en établissant deux de ses propositions principales : « livraison instantanée » et « confort instantané ». Étant donné que le commerce de la livraison est une question de vitesse, de transit et de facilité, quel meilleur support pour percer le fouillis et résonner avec le public que le support hors domicile grâce à des visuels vibrants et accrocheurs.

L’objectif de cette campagne n’est pas seulement une visibilité de masse, mais également un suivi de l’efficacité en cartographiant les coordonnées des sites avec les commandes reçues dans cette région, a déclaré Gour Gupta, PDG et directeur général de Tribes Group. « Nous avons créé une zone de service d’Instamart sur la base d’un plan, dans lequel les coordonnées de chaque site ont été vérifiées et sélectionnées avec précision. L’exécution par l’équipe s’est déroulée sans heurts et n’a pas été une mince affaire, compte tenu des défis logistiques impliqués », a-t-il ajouté.

La campagne d’un mois comportera 36 créations intelligentes et contenus vernaculaires différents afin de maximiser la connexion de l’audience. La campagne utilisera cinq lakh pieds carrés de surface d’affichage sur des panneaux d’affichage traditionnels, des panneaux d’affichage, des unipoles, des FOB et des abribus dans des emplacements clés dans 19 grandes villes indiennes – Mumbai, Bangalore, Kolkata, Delhi, Noida, Gurugram, Lucknow, Hyderabad, Coimbatore, Vizag, Ludhiana, Chandigarh, Pune, Jaipur, Indore, Goa, Chennai, Kochi et Ahmedabad, y compris Bandra, Mumbai. En plus des artères principales, les centres commerciaux et les aéroports ont également été ciblés, le DOOH a été utilisé pour pénétrer les grappes résidentielles, et des formats de médias de transport en commun tels que la marque des taxis, la marque à l’intérieur des métros et des stations de métro ont également été utilisés pour une visibilité efficace et élevée. « Avec Instamart maintenant présent dans 19 villes, la réponse écrasante que nous recevons pour ce service de livraison d’épicerie instantané témoigne de notre mission d’apporter une commodité inégalée à nos consommateurs. Dans le cadre de notre campagne marketing à 360 degrés, nous avons utilisé l’OOH comme levier clé pour promouvoir la proposition de Swiggy Instamart. Havas Media Tribes a joué un rôle déterminant dans l’identification des bons emplacements dans les villes tout en maximisant notre portée et notre visibilité », a déclaré Ashish Lingamneni, responsable de la marque, Swiggy.

Havas Media Group travaille sur le compte de Swiggy depuis 2016 et a également assumé les fonctions médiatiques de Swiggy Instamart, consolidant ainsi la relation de l’agence avec Swiggy. La nouvelle campagne OOH d’Havas Media Tribes Group est une extension d’un travail engageant que l’agence a réalisé pour les marchés verticaux clés de l’agrégateur alimentaire, notamment Swiggy Genie (service de ramassage et de dépôt), Swiggy Access (marques privées) et maintenant, Swiggy Instamart . « L’alliance stratégique Havas Media Group et Tribes renforce le système d’exploitation de Havas, MX, qui offre à nos clients des outils pour créer des expériences médiatiques plus significatives. Pour une marque disruptive comme Swiggy, nous avons dû prendre la grande route, une position de leadership de catégorie dans le monde post-confinement, en lançant cette campagne OOH à fort impact et significative », a souligné Saurabh Jain, associé directeur – Sud, Havas Media, a souligné .

Lire aussi : Sony Pictures Networks India et Zee Entertainment Enterprises Ltd signent des accords définitifs de fusion

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.