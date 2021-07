Have Mercy, John Stamos partage une vidéo sur scène avec les Beach Boys

Les Beach Boys sont apparus pour la première fois dans Full House dans l’épisode de la saison 2 intitulé “Beach Boy Bingo”, dans lequel DJ a remporté des billets pour un concert des Beach Boys. DJ a finalement abandonné les billets parce qu’elle ne pouvait pas laisser tomber le reste de sa famille, car elle ne pouvait amener qu’une personne avec elle, et le groupe s’est présenté à la maison Tanner pour inviter tout le monde non seulement au spectacle, mais aussi à monter sur scène pour jouer avec eux. (Ce n’est certainement pas l’intrigue la plus irréaliste de l’histoire de Full House.) Le groupe légendaire est apparu dans deux autres épisodes de la série, ravissant à chaque fois les fans de télévision et les Tanners, bien que leurs chansons soient apparues dans encore plus d’eps.