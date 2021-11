Havells lance la campagne « Une douche qui économise de l’énergie »

La campagne met en évidence les avantages positifs de la technologie de transfert de chaleur par induction

Havells India Limited a dévoilé sa nouvelle campagne pour promouvoir son chauffe-eau Magnatron, alimenté par la technologie de transfert de chaleur à induction. La campagne intitulée « Une douche qui économise de l’énergie » met en évidence les avantages positifs de la technologie de transfert de chaleur par induction. Il a été conceptualisé par Mullen Lintas Delhi et sera promu à la télévision et sur des supports hors ligne.

Selon Ravindra Singh Negi, Président-Electrical Consumer Durables, Havells, la société a constamment travaillé sur l’introduction de technologies et d’innovations uniques sur le marché dans toutes ses catégories de produits. Magnatron est l’une de ces innovations technologiques dans la catégorie des chauffe-eau.

«Il s’agit du premier chauffe-eau indien doté de la technologie de transfert de chaleur par induction (iHTT) qui vise à créer un nouveau segment dans la catégorie des chauffe-eau elle-même, différent de la technologie de chauffage existante à base d’éléments chauffants. La technologie iHT chauffe l’eau très rapidement et économise de l’électricité, ce qui renforce encore la promesse plus vaste de la douche qui économise de l’énergie des chauffe-eau Havells », a ajouté Singh.

La vidéo de la campagne relie les histoires de personnes de deux horizons différents. Il s’appuie sur le fait que les économies d’énergie pendant la douche peuvent aider d’autres familles à alléger leur maison. L’idée était de faire en sorte que le Havells Magnatron défende une cause et non de vendre une technologie, a déclaré Azazul Haque, directeur de la création, Mullen Lintas.

«C’est un chauffe-eau haut de gamme doté d’une technologie extrêmement supérieure, mais au lieu de pousser les clients à acheter une technologie, nous voulions qu’ils croient en un objectif. Le but d’économiser de l’électricité en tant que produit grâce à sa technologie IHT chauffe l’eau très rapidement afin que l’énergie économisée dans chaque douche puisse être utilisée pour le bien de ceux qui n’ont pas assez d’accès à l’électricité », a ajouté Haque.

