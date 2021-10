Haverfordwest: Trois paddleboarders sont morts alors qu’un autre se bat pour leur vie

Trois personnes sont décédées et une est dans un état critique à l’hôpital après qu’un groupe de paddleboarders se soit retrouvé en détresse sur une rivière au Pays de Galles.

Les planchistes se seraient noyés après avoir été emportés par une crue soudaine à Haverfordwest, dans le sud du Pays de Galles.

Cela a été décrit comme une « tragédie », les politiciens locaux transmettant leur soutien aux personnes impliquées.

Liz Saville Roberts, chef de Plaid Cymru à Westminster, a déclaré: «Les nouvelles issues de l’incident de la rivière Cleddau à #Haverfordwest sont pénibles.

« Dieu accélère les services d’urgence et aide les familles. »

Stephen Crabb, député conservateur gallois de Preseli Pembrokeshire, a déclaré: » Incident horrible à Haverfordwest cet après-midi.

« Réflexions avec toutes les personnes impliquées et la réponse des services d’urgence. »

La région sud-ouest du NPAS a également tweeté à propos de leur implication, déclarant: « Les pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par la tragédie d’aujourd’hui à #Haverfordwest. »

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

