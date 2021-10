Havertz consolide avec Thomas Tuchel

22/10/2021 à 9h05 CEST

Le milieu de terrain de Chelsea Kai Havertz a marqué le premier but de l’édition 2021/22 contre Malmö lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Britanniques ont battu l’équipe suédoise et restent en deuxième position à six points sur neuf possibles, trois points derrière la Juventus. Christensen et Jorginho, à deux reprises, ont complété la victoire.

L’Allemand, arrivé l’été dernier du Bayer Leverkusen pour 80 millions d’euros, Il a la confiance absolue de l’entraîneur Thomas Tuchel et son incidence depuis son arrivée est totale : il a marqué 11 buts et distribué 10 passes décisives en 56 matchs.. Cette saison, le milieu de terrain a marqué deux buts et une passe décisive pour maintenir l’équipe londonienne au sommet de la Premier League.

6 – Aucun joueur de Chelsea n’a marqué plus de fois pour le club sous Thomas Tuchel toutes compétitions confondues que Kai Havertz (6, à égalité avec Mount). Homologue. – OptaJoe (@OptaJoe) 20 octobre 2021

L’international teutonique est le joueur qui a marqué le plus de buts sous Thomas Tuchel depuis son passage à Stamford Bridge avec un total de six buts, le même record que Mason Mount.. Sa grande performance à la BayArena a attiré l’attention de la direction sportive de Chelsea et s’est retrouvé à Londres à l’âge de 21 ans et après avoir inscrit 46 buts et 25 passes décisives en Allemagne.

Chelsea, favori pour le titre cette saison

Le champion en titre et super champion d’Europe a commencé la saison 2021/22 de la même manière qu’il l’a terminé dernier : faisant preuve d’une autorité absolue dans le football britannique et européen. Il n’a perdu que deux matchs cette saison (contre la Juventus en Ligue des champions et contre Manchester City en Premier League) et compte huit victoires et deux nuls..

L’arrivée de Romelu Lukaku cet été a relevé le plafond compétitif de l’équipe et fait partie des grands prétendants à tous les titres cette année.. En Premier League, il est dans la tornade avec Manchester City, Manchester United et Liverpool, alors qu’en Ligue des champions, il le fait avec Manchester City (équipe qu’ils ont battue en finale la dernière édition), le PSG et le Bayern.