Havertz, la signature des 80 millions qui a déjà fait gagner 19 à Chelsea

30/05/2021 à 10h49 CEST

Kai Havertz n’a que 21 ans, mais samedi soir dernier il a touché le ciel de Porto et a donné aux fans de blues la joie d’être sacré champion d’Europe face au tout puissant Manchester City. Une victoire qui, avec la gloire d’être la meilleure équipe du continent, s’accompagne également d’une récompense financière substantielle. 19 millions, plus 3,5 pour avoir disputé la Super Coupe contre Villarreal, sont ceux que Chelsea a empoché grâce au seul but de Havertz dans la première moitié du match..

L’Allemand est arrivé en été pour la figure astronomique de 80 millions d’euros. Ses vastes capacités démontrées en Bundesliga ont conduit Roman Abramóvich à sortir son portefeuille pour porter du bleu et ainsi passer à de nombreuses autres équipes qui le voulaient dans leurs rangs.

Un an plus tard et sans l’importance attendue de lui, il a sorti la griffe nécessaire pour, après un col fantaisiste du mont Mason, dribbler Ederson avec une touche et envoyer le ballon dans les filets, déclenchant ainsi la réaction euphorique des fans présents à ‘do Dragão’.

Il était déjà le protagoniste du match contre Madrid, envoyant un ballon à la barre transversale lors du match retour des demi-finales pour que son compatriote Werner puisse finir à plaisir, à part bien sûr, en faisant rentrer toute la défense blanche tête la première. Ce jour-là, il a dû définir, comme dans l’ensemble de son cours, mais ce qui est clair, c’est qu’à son jeune âge, il a déjà clairement indiqué qu’il voulait être le protagoniste. C’est aussi les livres d’histoire.

Plus de 100 millions

C’est ce que le club londonien va gagner grâce à son excellente campagne en Europe. Quelque 106,5, auxquels s’ajoutent également les 24M du classement par coefficient, sont les millions qui iront directement dans les caisses du club. Pour participer à la phase de groupes, 15,25M sont attribués comme fixe, pour chaque victoire, 2,7 de plus (ils ont gagné 4) et 0,9 pour un match nul (les deux autres matches restants).

Surmonter le huitième rapport 9,5M, les quarts de finale 10,5M, les demi-finales 12 et ceux mentionnés 19 pour soulever le trophée.

Investissement bien investi

Chelsea a dépensé cet été, une année post-pandémique, 223 millions d’euros en transferts, à laquelle il faut ajouter l’embauche de Thiago Silva, qui a signé gratuitement. Havertz (80), Werner (53), Chilwell (50), Ziyech (40) et Mendy (24). Parmi ceux mentionnés ci-dessus, 5 étaient titulaires de la finale de la Ligue des champions.

Limoger une légende en début de saison n’est pas facile, mais la décision a été prise et le résultat a été de terminer la saison régulière quatrième, alors qu’on s’y attendait difficile, une finale de FA Cup et d’ajouter la deuxième orejona de son histoire dans vitrines du club. Tuchel a réussi. Chelsea est le champion d’Europe.