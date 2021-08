Havertz met en garde contre une carence de Chelsea si l’accord avec Lukaku met de côté la menace du club

in

Kai Havertz a lancé un avertissement concernant le fait que Chelsea fasse un pas en arrière dans un domaine clé si la signature potentielle de Romelu Lukaku repousse un titulaire régulier.

Chelsea ont été largement pressentis pour revenir une fois de plus pour le tueur à gages de l’Inter Milan Lukaku. Les Bleus ont vu un L’offre de 85 millions de livres sterling et plus de Marcos Alonso a été rejetée, bien que cela ne les dissuadera probablement pas pour de bon.

Un avant-centre mortel a longtemps été considéré comme la priorité numéro un de Thomas Tuchel cet été.

Chelsea a remporté la Ligue des champions l’année dernière sans aucune de ses options reconnues contre l’attaquant tirant à plein régime.

Timo Werner était un excellent exemple de cette déclaration. Mais l’Allemand a aidé son équipe de bien plus que de simplement piller ses 12 buts dans toutes les compétitions.

Le rythme de travail implacable de Werner et ses 15 passes décisives ne peuvent être négligés. En fait, cette marque de 15 passes décisives était la plus élevée de tous les joueurs du club l’année dernière.

Cependant, la signature de Lukaku pourrait faire sortir Werner du onze de départ la plupart des semaines. Avec la place d’avant-centre verrouillée, Werner se retrouverait face à une concurrence féroce pour les deux larges couchettes.

Et en parlant à Athletic, son compatriote Havertz a laissé entendre que Chelsea ne serait pas le même sans le meilleur passeur de son équipe.

« Après la saison dernière, il faut dire qu’il est [Werner] un meilleur passeur que tout le monde dans l’équipe », a déclaré Havertz.

«Il a changé son style de jeu et a fait plus de passes décisives que de buts, mais il a toutes les capacités.

« Lors de la finale de la Ligue des champions, par exemple, il a fait la course vers la gauche qui m’a ouvert l’espace (pour marquer). Il peut tout faire, et c’est la raison pour laquelle il est si imprévisible.

Chelsea, Manchester City, PSG ou… Barcelone ? Où Lionel Messi pourrait se déplacer ensuite

Havertz attend un feu d’artifice pour les attaquants allemands de Chelsea

Ni Havertz ni Werner n’ont réussi à démarrer l’année dernière malgré la signature de frais élevés.

Décrivant ses difficultés initiales et pourquoi il prédit des feux d’artifice lors de sa deuxième saison, Havertz a ajouté: «Nous avons tellement de talent dans notre équipe, tellement de jeunes joueurs avec tellement de potentiel.

« Cela prend toujours un peu de temps. Timo et moi avons commencé le premier match (contre Brighton la saison dernière).

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

“Je m’étais entraîné pendant une semaine et demie avec l’équipe et personne ne me connaissait, personne ne s’entendait avec moi

« C’était difficile pour tout le monde. Timo était un peu plus long que moi, mais c’était difficile les premiers mois.

«Cela prend un peu de temps, mais lorsque vous venez en tant que transfert de 80 millions de livres sterling, les gens s’attendent à ce que vous jouiez comme ça même si vous n’avez pas le temps de vous adapter. Maintenant, je pense que nous nous y habituons et nous sommes très heureux d’être ici.

LIRE LA SUITE: Lukaku a mis en garde contre une décision malheureuse de Chelsea alors que de sérieux doutes planaient sur le transfert