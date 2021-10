Hawaï secoué par un énorme tremblement de terre et 12 répliques : les bâtiments secoués suscitent la panique | Monde | Nouvelles

Un séisme en mer de magnitude 6,2 a été enregistré dimanche au sud-ouest de l’État américain. Il a ensuite été suivi par jusqu’à 12 répliques et a fait trembler de nombreux bâtiments. Plus de 3 000 habitants ont déclaré avoir ressenti les effets du séisme et ont laissé leurs témoignages sur le site Web de l’US Geological Survey (USGS).

Le séisme initial a frappé à environ 27 km de Naalehu, situé dans le comté d’Hawaï.

Il a été signalé à 11 h 48, heure locale, et a atteint une profondeur de 22 miles (35 km), a indiqué l’USGS.

L’USGS a initialement signalé la magnitude du séisme à 6,1, mais elle a ensuite été augmentée à 6,2.

La plus grande réplique a été signalée cinq minutes seulement après le premier séisme.

Il a frappé à environ 5 km au nord du séisme de magnitude 6,2 et a atteint 4,3 sur l’échelle de Richter.

Il a également atteint une profondeur de 22 miles (36 km).

Il s’agit d’une nouvelle en développement, d’autres suivront.