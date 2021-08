Hawai’i ‘fait équipe avec l’original ‘NCIS’ lors d’une nouvelle soirée pour la franchise

NCIS se dirige vers les lundis et emporte avec lui la dernière entrée de la franchise. NCIS et le nouveau NCIS: Hawai’i reprendront le programme du lundi de CBS après que le réseau ait choisi de remettre les clés du mardi à la franchise du FBI. Jeudi, CBS a publié un bref nouveau teaser pour NCIS Saison 19 et NCIS: Hawai’i Saison 1.

Le spot de 20 secondes présente des images de Washington, DC, où se trouve le NCIS original, et d’Hawaï, où se déroule la nouvelle série. Vanessa Lachey est également présentée dans le rôle de Jane Tennant, la première femme agent spécial en charge du bureau de Pearl Harbor du NCIS. Mark Harmon est également considéré comme l’agent spécial Leroy Jethro Gibbs. Les deux stars brandissent leurs badges pour s’assurer que les criminels savent qu’ils sont avec le NCIS. “Nous venons de résoudre les lundis”, lit-on dans le slogan de CBS.

CBS a annoncé en mai que NCIS passerait au lundi après avoir ancré la programmation du mardi soir de CBS pendant des années. Avec le départ de NCIS le mardi, CBS peut diffuser FBI, FBI: Most Wanted et le nouveau FBI: International en une seule nuit. Les trois émissions du FBI sont produites par le cerveau de Law & Order Dick Wolf. NCIS sera diffusé à 21 h HE les lundis, avec NCIS: Hawai’i à 22 h HE. Les deux émissions, ainsi que les sitcoms The Neighborhood et Bob Hearts Abishola, seront présentées en première le lundi 20 septembre.

NCIS: Hawai’i donnera à CBS une autre émission basée à Hawaï, après le remake d’Hawaï Five-0 et le remake de Magnum PI (qui revient pour la saison 4 le 1er octobre). Les co-stars de Lachey incluent Yasmine Al-Butsami, Jason Antoon, Noah Mills, Tori Anderson, Kian Talan et Alex Tarrant. Christopher Silber et Jan Nash, qui ont tous deux travaillé sur le NCIS : La Nouvelle-Orléans récemment annulé, ont créé le spectacle avec Matt Bosack.

La saison 19 de NCIS verra une relève de la garde, car Harmon ne devrait pas jouer dans chaque épisode. En fait, une source a déclaré à TVLine qu’il apparaîtra dans moins de 10 épisodes. L’acteur vétéran Gary Cole, connu des téléspectateurs de CBS sous le nom de Kurt McVeigh dans The Good Wife et son spin-off The Good Fight sur Paramount+, a été choisi pour incarner un nouveau personnage, l’agent spécial du FBI Alden Park. Katrina Law sera de retour en tant qu’agent spécial Jessica Knight, qui a été présentée dans les deux derniers épisodes de la saison 18.

“Nous n’avons pas encore tourné une seule image, mais avec l’ajout de Gary Cole et Katrina Law au casting, cela s’annonce déjà comme l’une des meilleures saisons à ce jour”, a déclaré le showrunner du NCIS Steven D. Binder à Deadline après Le casting de Cole a été confirmé. “Au début de la saison 19, nous sommes ravis d’avoir de nouveaux personnages et de nouvelles histoires à raconter qui enrichissent et dynamisent le monde que nous aimons depuis plus de 400 épisodes.”

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.