Hawai’i’ ne diffuse pas de nouveaux épisodes ce soir

La plupart des émissions de CBS ont leurs premières semaines de congé à partir de lundi, y compris NCIS et NCIS: Hawai’i. CBS diffuse des reprises des deux drames, ainsi que des reprises des sitcoms The Neighborhood et Bob Hearts Abishola. Seuls les mercredis, jeudis et dimanches présenteront de nouveaux épisodes d’émissions de CBS au cours de la semaine du 25 octobre.

Le programme du lundi de CBS commence avec l’épisode de The Neighbourhood « Welcome to the Motorcycle », qui a été diffusé pour la première fois le 18 janvier à 20 h HE. Ceci est suivi par l’épisode de Bob Hearts Abishola « A Big African Basson », qui a été diffusé pour la première fois le 12 avril. Le quartier en est maintenant à sa quatrième saison et met en vedette Max Greenfield, Cedric the Entertainer, Beth Behrs et Tichina Arnold. Bob Hearts Abishola a commencé sa troisième saison en septembre avec Billy Gardell et Folake Oloqofoyeku.

La répétition du NCIS est « 1 mm », qui a été diffusée pour la première fois le 26 janvier. Cela rappellera aux fans de l’émission ce que c’était que d’avoir l’agent spécial de Mark Harmon, Leroy Jethro Gibbs, à la tête de l’équipe, depuis l’épisode du 12 octobre « Great Wide Open » s’est avéré être le dernier d’Harmon. Harmon n’est apparu que dans les quatre premiers épisodes de la saison 19, qui ont présenté Alden Parker de Gary Cole. Dans l’épisode du 19 octobre « Face the Strange », Parker s’est vu offrir l’ancien poste de Gibbs en tant que leader de l’équipe. Bien que Harmon ne joue plus dans la série, il est toujours producteur exécutif.

« En tant que producteur exécutif et cher ami, Mark continue de faire partie intégrante du tissu de la série », a déclaré le showrunner du NCIS, Steve Biner, dans un communiqué le 12 octobre. « Notre star du nord est toujours restée fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, en ce qui concerne l’avenir de Gibbs, comme les fans de longue date de la série l’ont peut-être remarqué au fil des ans … ne comptez jamais Leroy Jethro Gibbs. «

NCIS: Hawai’i a un pool d’épisodes beaucoup plus petit à tirer des semaines répétées, puisque l’émission vient de faire ses débuts en septembre. CBS rediffusera « Boom », le deuxième épisode de la série. La série met en vedette Vanessa Lachey dans le rôle de Jane Tennant, l’agent spécial en charge du bureau de terrain du NCIS Pearl Harbor. Alex Tarrant, Noah Mills, Yasmine Al-Bustami, Jason Antoon, Tori Anderson et Kian Talan sont également à l’affiche de la nouvelle série.

Les quatre émissions du lundi seront de retour avec de nouveaux épisodes le 1er novembre. L’épisode du NCIS s’intitule « False Start » et trouve l’équipe enquêtant sur la mort d’un commandant de la Marine qui a entraîné des athlètes de haut niveau. Le prochain nouvel épisode de NCIS: Hawai’i est « The Tourist », qui voit l’équipe essayer de trouver une star des réseaux sociaux disparue qui a une vie secrète que son mari et ses fans ne connaissent pas. Les épisodes passés des deux émissions sont disponibles en streaming sur Paramount +.