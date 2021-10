Hawai’i’ obtient une commande pour la saison complète chez CBS

NCIS : Les fans d’Hawaï seront ravis d’apprendre que la nouvelle procédure criminelle a reçu une commande pour une saison complète chez CBS. La date limite rapporte que l’on ne sait toujours pas exactement combien d’épisodes la première saison de NCIS: Hawai’i se déroulera, mais que les détails pourraient être réglés bientôt. Notamment, NCIS: Hawai’i n’est pas la seule série de première année à obtenir une commande pour la saison complète, car FBI: International a également été sélectionné pour plus d’épisodes.

« Ces deux nouveaux drames formidables ont connu un début formidable », a déclaré Kelly Kahl, présidente de CBS Entertainment, dans un communiqué partagé par Deadline. « Ils ont considérablement renforcé et amélioré notre programmation lors de leurs soirées respectives et génèrent également d’énormes augmentations sur nos plateformes de streaming. Nous applaudissons les producteurs, les scénaristes et les acteurs talentueux pour leur narration et leurs performances convaincantes, qui résonnent clairement auprès des téléspectateurs. «

Commencez votre semaine avec de bonnes nouvelles ! #NCISHawaii a été choisi pour une saison complète ! Mahalo. pic.twitter.com/mRNqKu87uJ – NCIS : Hawai’i (@NCISHawaiiCBS) 11 octobre 2021

Cette histoire se développe…