Hawkeye a déjà un énorme trou dans l’intrigue impliquant les Avengers

L’épisode 3 de Hawkeye est déjà diffusé sur Disney Plus, et c’est une montre fantastique. L’alchimie entre Clint Barton (Jeremy Renner) et Kate Bishop (Hailee Steinfeld) est tout simplement incroyable, qu’ils combattent des méchants ou apprennent à se connaître. L’épisode présente également le premier antagoniste majeur, Echo (Alaqua Cox), et taquine le grand méchant de Marvel que nous mourions d’envie de voir. Les scènes de combat sont quelque chose d’autre, et vous aurez envie de revoir l’évasion audacieuse à ce moment de pont. Mais Hawkeye épisode 3 a un trou de complot ennuyeux de qualité Avengers que nous ne pouvons pas simplement ignorer. Il ne s’agit pas seulement de Hawkeye non plus, car il est directement connecté à Fin du jeu.

Avant d’expliquer, sachez que les gros spoilers Hawkeye suivent ci-dessous.

Le trou de l’intrigue Endgame

Nous avons analysé en profondeur Fin du jeu au cours des dernières années, et le film continuera à apparaître dans toutes ces aventures MCU Phase 4. C’est parce que la plupart des nouvelles histoires se dérouleront à l’heure actuelle de la réalité principale du MCU. Cela signifie fin 2024 pour Hawkeye – notre chronologie pratique du MCU explique l’ordre chronologique des événements.

Endgame n’est pas parfait, mais l’histoire tient très bien. Vous pourriez y identifier des trous dans l’intrigue, sur lesquels je vais pointer du doigt le ciel à la manière du docteur Strange. C’est le « seul moyen » d’excuser Marvel avec brio dans Infinity War. C’est la façon d’expliquer toute incohérence de l’intrigue que vous pourriez ne pas aimer dans Fin du jeu. Bien sûr, les Avengers auraient pu faire les choses différemment, mais il n’y avait aucun autre moyen pour qu’ils réussissent à vaincre Thanos. Strange a examiné plus de 14 millions de futurs possibles, et les Avengers n’en ont triomphé que dans un seul.

Voila ! C’est ainsi que vous traitez tout prétendu trou de l’intrigue Endgame. Mais comment cela est-il lié aux événements de Hawkeye ?

Le vieux Steve Rogers (Chris Evans) et Sam Wilson (Anthony Mackie) dans Avengers : Endgame. Source de l’image : Merveille

Ce sont les particules Pym, idiot !

L’un des « trous » ennuyeux de l’intrigue de Endgame concerne les particules Pym. Ces particules sont rares lorsque Ant-Man (Paul Rudd) propose l’idée du vol temporel. Ils n’en ont que pour un aller-retour chacun et quelques erreurs ici et là.

Plus vous regardez Fin du jeu, plus vous réalisez à quel point il était idiot pour les Avengers de ne pas avoir cherché Hank Pym (Michael Douglas) dans la réalité new-yorkaise de 2012 où Loki (Tom Hiddleston) est parti avec le Tesseract. Pour rappel, c’est à ce moment-là qu’Iron Man (Robert Downey Jr.) et Captain America (Chris Evans) retournent dans les années 70 pour récupérer la pierre Infinity manquante et reconstituer leur stock de particules Pym.

Pendant ce temps, la mauvaise nébuleuse de la réalité de 2014 remet à Thanos une particule Pym, et ses scientifiques peuvent reproduire la technologie. C’est ainsi que 2014-Thanos attaque les Avengers dans la réalité principale.

Vous savez probablement déjà à quel trou de l’intrigue Hawkeye nous sommes sur le point de nous attaquer, mais il y a encore une chose à considérer concernant Pym dans Endgame.

Lorsque Cap poursuit sa dernière mission pour rendre les pierres, il n’a qu’une paire de particules Pym. De toute évidence, il a dû en sécuriser davantage pour sauter entre toutes ces réalités, puis revenir à Peggy Carter (Hayley Atwell). Sans oublier que l’ancien Cap a également dû revenir à la chronologie principale pour donner à Sam (Anthony Mackie) le nouveau bouclier. Là encore, Hank Pym était en vie lorsque Cap est parti.

Marvel n’a jamais expliqué ces détails de Pym, puis il a laissé tomber un gros œuf de Pâques Pym dans l’épisode 3 de Hawkeye.

Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan) dans The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios. Source de l’image : Marvel Studios

Le gros problème Hawkeye

L’épisode 3 présente de nombreuses scènes de combat que Marvel a montrées dans des bandes-annonces et des promotions télévisées. Nous voyons la voiture de Tracksuit Mafia poursuivre Hawkeye et Bishop alors qu’ils s’échappent. Le combat offre une incroyable scène de voiture à un coup et beaucoup d’action, culminant avec ce brillant œuf de Pâques à particules Pym.

Hawkeye n’a plus de flèches normales pour arrêter les « frères », alors il dit à Kate de viser haut vers le ciel afin que sa flèche puisse tomber sur la voiture. Il se prépare ensuite à tirer sa flèche, mais pas avant que la caméra ne se concentre sur la marque Pym.

Il tire, les deux flèches se rencontrent dans le ciel et la flèche de Kate agrandit le style Ant-Man. Boom! Trou d’intrigue incroyable. Nous mourons tous d’envie de voir pourquoi un vengeur à la retraite a une flèche particulaire Pym avec lui (ci-dessous). Ant-Man et la Guêpe : La quantumanie pourrait expliquer cela, mais c’est vraiment exagéré de laisser cette technologie entre les mains de n’importe quel Avenger.

Ce n’est pas le plus gros problème de l’intrigue. C’est quelque chose de complètement différent et c’est un « trou de l’intrigue » récurrent dans l’univers MCU Phase 4. C’est la situation des Avengers.

Je suis fatigué de poser et de répondre à cette question alors que je regarde l’action de la phase 4 du MCU se dérouler. Où étaient les Avengers quand Wanda (Elizabeth Olsen) est devenue folle dans WandaVision ? Où étaient-ils lorsqu’un géant a émergé de l’océan Indien dans Eternals ? Et où étaient-ils lorsqu’une flèche géante est tombée du ciel sur le pont de Manhattan ?

Kate Bishop (Hailee Steinfeld) et Clint Barton (Jeremy Renner) en promo Hawkeye. Source de l’image : YouTube

Où sont les Avengers ?

Marvel nous a pratiquement dit que Avengers 5 se passait dans les scènes de générique de Shang-Chi. Ils nous ont montré que les Avengers sont opérationnels et prêtent attention aux menaces considérables. De même, The Falcon and the Winter Soldier a clairement indiqué que les Avengers existent toujours. Nous avons besoin de moments similaires dans chaque propriété MCU où quelque chose de grand se produit.

C’est pourquoi la flèche de l’épisode 3 de Hawkeye est un si gros trou dans l’intrigue. Bien sûr, quiconque aurait vu cette flèche l’aurait filmée. Et ils l’auraient connecté à Hawkeye, étant donné les récents événements sur la planète. Tout ce dont nous avions besoin de l’émission était l’appel d’un Avengers au hasard pour demander à Hawkeye ce qui se passait et offrir son aide.

Sans compter que… qu’est-il arrivé au pont ? La flèche s’est clairement coincée après avoir heurté le camion. C’est une bonne chose qu’il n’ait pas complètement pénétré le béton, sinon cela aurait ruiné la partie évasion du train de l’épisode.

Marvel s’attaquera-t-il bientôt à ce trou du complot Hawkeye?

Les trois prochains épisodes de Hawkeye vont-ils y remédier ? Vu la promo qui suit, je dirais que c’est improbable. Nous voyons Kate, Hawkeye et la mère de Kate, Eleanor (Vera Farmiga), avoir une conversation sur les Avengers dans la scène. C’est une scène que nous n’avons pas encore vue dans la série, ce qui signifie qu’elle se déroule après le trou de l’intrigue de la flèche.

Étant donné le travail d’Eleanor, elle doit être familière avec l’incident de la flèche et savoir qui est Hawkeye. Par conséquent, elle serait beaucoup plus susceptible de croire l’argument de Kate dans cette conversation. Bien sûr, compte tenu de la fin de l’épisode 3, nous allons probablement avoir cette scène de café avec maman dans l’épisode 4.

Cela dit, nous devrons simplement attendre les prochains épisodes de Hawkeye pour voir si des Avengers surprise se présenteront sous quelque forme que ce soit pour reconnaître la situation de Clint à New York.