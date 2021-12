‘Hawkeye’ lance une affiche pour la finale de sa saison sur Disney Plus – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

‘Hawkeye’ lance une affiche pour la finale de sa saison sur Disney Plus, qui arrivera le mercredi 22 décembre prochain.

À travers les réseaux sociaux, Disney Plus a lancé son affiche faisant la promotion de la finale de la saison de « Hawkeye ».

La nouvelle série Disney Plus et Marvel ‘Hawkeye’ touchera bientôt à sa fin et c’est pourquoi ils ont publié une nouvelle et dernière affiche.

Sur l’image, vous pouvez voir les principaux personnages impliqués dans l’intrigue de ‘Hawkeye’, à savoir :

Kate Bishop (Hailee Steinfeld)

Clint Barton (Jeremy Renner)

Maya López ‘Echo’ (Alaqa Cox)

Yelena Belova (Florence Pugh)

Eleanor Bishop (Vera Farmiga)

Jack Duquesne (Tony Dalton)

Kingpin (Vincent D’Onofrio)

La finale de la saison de la série Marvel et Disney Plus, ‘Hawkeye’, est à un jour de la fin, donc, pour promouvoir ce dernier chapitre, une nouvelle affiche promotionnelle a été publiée.

Sans surprise, les fans qui ont suivi de près la série « Hawkeye », diffusée sur Disney Plus, ont été enthousiasmés par la nouvelle affiche.

En plus du fait qu’il est probable que Kingpin de Vincent D’Onofrio apparaisse plus longtemps devant la caméra demain et, comme les producteurs de ‘Hawkeye’ l’avaient révélé, on verra si la série Daredevil est canon ou non dans le MCU. .