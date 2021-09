‘Hawkeye’ pourrait être la dernière fois que nous voyons Clint Barton dans le MCU

L’univers cinématographique Marvel subit actuellement sa révision la plus importante depuis la sortie d’Iron Man en salles. Bientôt, Marvel nous présentera les Eternals, Mme Marvel, She-Hulk, Ironheart et d’innombrables autres visages inconnus. Pendant ce temps, deux des Avengers originaux sont morts, l’un est vieux et l’autre traverse la galaxie avec les Gardiens. Les seuls membres fondateurs restants sont Hulk et Hawkeye, mais selon le synopsis de la série Hawkeye de Marvel sur Disney +, Clint Barton n’est plus un Avenger non plus, signalant peut-être le départ de Jeremy Renner du MCU.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Voici le synopsis complet de Hawkeye que Marvel a partagé avec la première bande-annonce officielle lundi:

L’ancien vengeur Clint Barton a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Possible? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un Super Héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête.

Hawkeye sera-t-il le dernier projet MCU de Jeremy Renner ?

Le départ de Barton des héros les plus puissants de la Terre ne devrait pas nous surprendre. Après avoir perdu sa famille au Blip dans Avengers : Infinity War, Clint Barton est devenu Ronin, un tueur vengeur qui a violemment envoyé des criminels. Bien que Natasha Romanoff ait pu le ramener pour la bataille avec Thanos, son temps en tant que vengeur était terminé. Par conséquent, ce spectacle lui servira probablement d’adieu.

Dans les bandes dessinées Marvel, Kate Bishop (Hailee Steinfeld) est également appelée Hawkeye. Ce n’est pas Mme Hawkeye ou Lady Hawkeye – juste Hawkeye. Les deux se disputent souvent les droits de dénomination, et ce sera certainement une blague courante dans la série également. Au cours des six épisodes, Barton apprendra probablement à Bishop à devenir un véritable héros. À la fin, Bishop pourrait bien prendre la place de Barton dans l’équipe.

Maintenant, rien de tout cela ne veut dire que Hawkeye de Renner ne réapparaîtra plus jamais. Tant qu’il sortira vivant de cette saison, il pourrait toujours apparaître pour un caméo ou dans un rôle de soutien. Cela dit, toute cette série semble être centrée sur Barton, qui en fait la maison de sa famille. Il se pourrait que ce voyage soit le dernier que Barton veuille faire. Après tout, il a perdu sa famille pendant cinq ans et ne l’a récupérée qu’après que lui et ses amis aient tué un titan violet géant. Ce sera peut-être son dernier rodéo avant qu’il ne s’installe et qu’il laisse le soin de sauver le monde à une nouvelle génération.

Regardez la bande-annonce de Hawkeye, en streaming sur Disney+ à partir du 24 novembre, ci-dessous :