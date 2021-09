Hawkeye pourrait répondre à une grande question de Steve Rogers dans “Endgame”

Marvel a récemment publié la première bande-annonce de Hawkeye, la prochaine émission télévisée MCU à venir sur Disney Plus. Le clip révèle que Hawkeye sera une histoire de Noël pleine d’humour et d’action. C’est déjà une belle surprise pour les fans. Mais la bande-annonce contient également un œuf de Pâques brillant dont les fans ne peuvent s’empêcher de parler. C’est la comédie musicale Rogers à Broadway – et la bande-annonce nous donne un aperçu de la pièce plus tard dans la vidéo. Blagues sur la comédie musicale mises à part, il pourrait y avoir une vraie raison d’être enthousiasmé par la fausse pièce de Rogers. Marvel pourrait enfin expliquer un mystère persistant d’Avengers: Endgame sur le Captain America original.

La comédie musicale Rogers dans Hawkeye

Steve Rogers (Chris Evans) a pris sa retraite après Fin du jeu, choisissant de s’installer à un moment donné dans le passé avec une variante de Peggy Carter (Hayley Atwell). Il a vieilli et est revenu en tant que vieux Steve dans les scènes finales de Fin du jeu pour donner à Sam (Anthony Mackie) un tout nouveau bouclier. Mais qu’est-il arrivé à Steve après ça ? Est-il rentré chez lui dans une réalité différente ? Est-il resté sur Terre ? Jusqu’à présent, aucune des émissions de télévision et des films Marvel n’a expliqué ce mystère. Mais nous avons certainement eu des indices sur Steve en cours de route.

Le fait que Hawkeye présentera une pièce de Rogers implique que Marvel pourrait aborder le sujet. Quelqu’un ira au spectacle, comme on le voit dans la bande-annonce. On voit des acteurs de Broadway déguisés en Avengers, dansant sur scène.

Selon les panneaux à l’extérieur du théâtre, la comédie musicale “capture le cœur d’un héros” et raconte une “histoire intemporelle sur un héros intemporel”. Il y a certainement beaucoup de buzz autour du film.

Quelqu’un joue Clint Barton dans la pièce, c’est donc une bonne raison pour que sa famille la voie. Nous ne faisons que spéculer à ce stade, car nous n’avons aucune idée de comment et pourquoi la comédie musicale de Rogers est essentielle pour l’histoire. Mais vous n’allez pas voir Rogers et ne commentez pas l’importance de la pièce.

La bande-annonce de Hawkeye taquine la comédie musicale de Rogers. Source de l’image : Marvel Studios

Ce que Marvel nous a dit avant Hawkeye

Nous avons reçu de nombreux éléments sur Steve Rogers dans les films et émissions de télévision de Marvel qui ont suivi Endgame.

Spider-Man : Far From Home rend hommage à Steve Rogers

L’original Captain America est apparu dans un mémorial dans Spider-Man: loin de chez soi qui donnait l’impression que les enfants pensaient que Steve Rogers était mort dans Fin du jeu. Cela avait du sens à l’époque. Les responsables ont probablement choisi de ne pas partager avec le monde que l’un des Avengers s’est retiré dans une réalité différente. Après Thanos, vous ne voulez pas que quiconque découvre qu’il existe des réalités alternatives où vous pourriez trouver des versions de vos proches qui sont encore en vie. Et vous ne voulez certainement pas dire à qui que ce soit que vous pouvez voyager dans le passé où vous voulez.

Far From Home se déroule environ huit mois après Fin du jeu, et c’est important pour la chronologie du MCU. De plus, No Way Home reprend juste après Far From Home et chevauche soi-disant Hawkeye.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver rend également hommage à Captain America

C’est vraiment dans Falcon que nous avons appris plus de détails sur Steve. Nous avons vu un mémorial différent dans le premier épisode qui s’est arrêté avant de déclarer Steve mort. Nous voyons également d’autres militaires se demander où se trouve Steve et s’il est sur la lune.

Plus tard dans l’émission télévisée, nous avons remarqué que Sam et Bucky (Sebastian Stan) ont fait tout leur possible pour ne pas parler de Steve au présent. C’est comme si Marvel insistait pour ne pas révéler ce gros indice aussi tôt dans la phase 4.

Anthony Mackie et Sebastian Stan dans “Le faucon et le soldat de l’hiver”. Source de l’image : Marvel Studios

Ce n’est qu’à l’épisode 5 que Sam a finalement dit que Steve était « parti ». Pas mort, mais parti. Dans le même épisode, on découvre que Bucky savait depuis le début ce que Steve avait prévu pour Sam. Et qu’aucun d’eux n’avait pensé à ce que cela signifierait. Cette révélation implique que Bucky avait toujours su que Rogers ne reviendrait pas chez les Avengers après la bataille finale avec Thanos. C’est quelque chose que de nombreux fans soupçonnaient étant donné le dialogue entre les deux alors que Steve partait pour sa dernière mission, emmenant “tout le stupide” avec lui.

Falcon se déroule quelques mois après Endgame, donc avant Far From Home.

Loki pourrait être responsable de la retraite de Rogers

Même avant Falcon, il y a Loki dans la chronologie du MCU. C’est un spectacle que vous devriez voir après Fin du jeu, même si une grande partie de l’action se déroule en dehors du temps imparti. Le film ne contient aucune référence à Steve Rogers. Il n’est pas non plus lié directement à Hawkeye.

Mais Loki est l’endroit où le multivers se déchaîne. Ou, mieux dit, le multivers de Kang (Jonathan Majors) est libre de se développer et d’interagir avec les autres. Depuis que j’ai regardé la fin, j’en suis venu à croire que le happy end de Steve-Peggy n’est possible que parce que Sylvie (Sophia Di Martino) a tué Kang (Jonathan Majors).

Encore une fois, ce détail n’est pas important pour l’intrigue de Hawkeye ou la comédie musicale de Rogers. Mais cela pourrait être pertinent pour les plans de retraite de Steve.

Acteurs jouant Avengers dans la comédie musicale Rogers dans la bande-annonce de Hawkeye. Source de l’image : Marvel Studios

Hawkeye le sait-il même?

Même si Clint Barton (Jeremy Renner) connaît toute la vérité sur ce qui est arrivé à Steve, il sera intéressant de voir ce qu’il peut et ne peut pas en dire. Après tout, Clint a voyagé dans le temps, s’est rendu sur une planète étrangère pour voler un artefact crucial et a vu son meilleur ami le combattre pour avoir une chance de mourir. C’est après environ cinq ans à jouer les justiciers dans le monde entier en tant que Ronin. Il est probable que les pouvoirs en place ne laisseraient aucun Avenger divulguer des secrets sur leur victoire contre Thanos. Par conséquent, Hawkeye, un espion bien entraîné, pourrait ne révéler les secrets des Avengers à personne.

Là encore, Hawkeye est une histoire qui devrait retirer le super-héros et nous donner son remplaçant Kate Bishop (Hailee Steinfeld) sera le nouveau héros avec un arc et des flèches. Et si elle veut devenir un vengeur, elle devra peut-être apprendre certains de leurs secrets en cours de route. À tout le moins, nous devrions apprendre ce que le monde pense qu’il est arrivé à Steve Rogers pour célébrer sa vie de héros comme ça.

Hawkeye sera présenté le 24 novembre et vous aurez besoin d’un abonnement à Disney Plus pour le diffuser.