Hawkeye : Quand l’émission Marvel a-t-elle lieu sur la chronologie du MCU ?

Clint est réuni avec sa famille après le Blip (Photo: Mary Cybulski/Disney Plus/Marvel)

Les fans de Marvel sont prêts pour une aventure passionnante maintenant que la date de sortie de Hawkeye est arrivée, avec le héros vétéran Clint Barton (Jeremy Renner) faisant équipe avec la débutante Kate Bishop (Hailee Steinfeld) à New York.

L’émission Disney Plus suit Clint après tout ce qu’il a traversé dans le MCU, de l’enlèvement de sa famille par Thanos à la perte de sa meilleure amie Natasha Romanoff alias Black Widow (Scarlett Johansson) lorsqu’ils se sont attaqués à la pierre d’âme.

Cela fait deux ans que Avengers : Endgame est sorti, qui a marqué la fin de l’épopée Infinity Saga.

Depuis lors, les fans de Marvel ont eu droit à des séries telles que WandaVision, The Falcon et The Winter Soldier et Loki, ainsi que des films tels que Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et des éternels.

Alors, où Hawkeye s’intègre-t-il chronologiquement avec les autres histoires du MCU?

Quand Hawkeye a-t-il lieu sur la chronologie du MCU?

De toutes les émissions et films Marvel sortis depuis Fin du jeu, Hawkeye se déroule au dernier moment.

Le duo ressent l’esprit festif (Photo : Chuck Zlotnick/Disney Plus/Marvel)

Mettons-le dans son contexte. Loki se déroule au milieu de Endgame, car la version de Loki (Tom Hiddleston) que les téléspectateurs suivent est celle qui a échappé aux Avengers lors de leurs voyages dans le temps lorsqu’ils se sont aventurés à la bataille de New York en 2012.

(Bien que cela puisse techniquement signifier que Loki est défini depuis 2012, mais étant donné que le temps existe d’une manière différente à la Time Variance Authority, n’allons pas là-bas).

Bien que l’on sache que Shang-Chi se déroule après Fin du jeu, on ne sait pas exactement quand, tandis que WandaVision a lieu trois semaines plus tard.

Le faucon et le soldat d’hiver se déroule six mois après Fin du jeu, avec Spider-Man: loin de chez soi se déroulant huit mois après le film à succès.

Eternals est également basé huit mois après Fin du jeu, laissant Hawkeye, qui se déroule deux ans après la bataille finale contre Thanos.

Vous avez tout compris ?

Quand Hawkeye sort-il sur Disney Plus ?

Les deux premiers épisodes de Hawkeye sortiront sur Disney Plus le mercredi 24 novembre, en première à 8h GMT.

Les quatre épisodes restants sortiront chaque semaine, la série comprenant six épisodes au total.

Qui est dans le casting de Hawkeye ?

Rejoindre Jeremy et Hailee incluent Vera Farmiga en tant que mère de Kate, Eleanor Bishop, Tony Dalton en tant que Jack Duquesne et Alacqua Cox en tant que Maya Lopez, également connue sous le nom d’Echo, qui est sourde et a la capacité de copier les mouvements des autres.

Florence Pugh devrait revenir en tant que Yelena Belova de Black Widow, tandis que Linda Cardellini est de retour en tant que femme de Clint, Laura, tout comme Ava Russo, Ben Sakamoto et Cade Woodward en tant que leurs enfants Lila, Cooper et Nathaniel.

Zahn McClarnon incarne le père de Maya, William Lopez, avec Fra Fee dans le rôle de Kazi et Brian d’Arcy James également dans le casting.

