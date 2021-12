Hawkeye vient de mettre en place une grande histoire d’Avenger, et vous l’avez manquée

Hawkeye saison 1 est maintenant disponible sur Disney Plus dans son intégralité, après que le streamer a abandonné la finale la semaine dernière. Nous avons déjà parlé de la scène post-crédits déroutante de Hawkeye et de la façon dont elle semble exacerber un problème des Avengers que Marvel doit explorer bientôt. Et nous vous avons dit ce que le grand trou de l’intrigue de la série montre à mi-chemin de la première saison – les choses ne se sont pas améliorées par la finale, donc c’est toujours valable. Mais toutes ces choses combinées montrent clairement que Marvel a utilisé Hawkeye pour taquiner un nouveau grand scénario d’Avenger.

Seulement, ce n’est pas l’un des Avengers auquel vous auriez pensé au départ, vous l’avez donc probablement manqué. Avant d’aller plus loin, sachez que Les spoilers Hawkeye suivent ci-dessous.

Hawkeye met en place plusieurs Avengers

Hawkeye est la première histoire indépendante dédiée à Clint Barton (Jeremy Renner). Mais, à bien des égards, on a l’impression que Barton n’est pas toujours le protagoniste. Ou mieux, Marvel a profité de Hawkeye pour effectuer quelques tâches sur sa liste de contrôle.

L’un des thèmes les plus évidents de Hawkeye est Natasha Romanoff. Scarlet Johansson ne jouera peut-être pas Black Widow dans celui-ci, mais nous ressentons sa présence tout au long de la saison 1. Hawkeye est un hommage à Nat et offre plus de fermeture que le film Black Widow ne l’a jamais fait.

Ensuite, nous avons les nouveaux Avengers. Kate Bishop (Hailee Steinfeld) est la principale Young Avenger issue de Hawkeye. Nous avons ensuite Echo (Alaqua Cox) et Yelena Belova (Florence Pugh). Nous allons voir ces personnages sur la route, peut-être dans le même film Avengers.

Il est indéniable que Kate et Yelena sont une victoire massive pour le MCU. Si vous avez aimé la dynamique Hawkeye-Black Widow des trois premières phases du MCU, vous voudrez garder un œil sur ces deux.

Mais ensuite, un autre Avenger s’est démarqué à Hawkeye même s’il n’est pas réellement apparu à l’écran. Et non, je ne parle pas de Steve Rogers (Chris Evans), qui figurait dans l’émission.

Source de l’image : YouTube

La présence surprise d’Avenger dans Hawkeye

Scott Lang (Paul Rudd), alias Ant-Man, projette une ombre sur Hawkeye. Rudd n’apparaît pas dans l’émission télévisée, mais il y a juste quelque chose dans l’air.

Dès le premier épisode de Hawkeye, nous obtenons de fortes vibrations Ant-Man. C’est dans cet épisode que l’on voit cette comédie musicale de Rogers. D’une manière ou d’une autre, Ant-Man est l’un des sept Avengers de la comédie musicale. Pourquoi quelqu’un déformerait-il la réalité d’une telle manière ? Pourquoi les gens croiraient-ils qu’Ant-Man faisait partie du groupe original des Avengers alors que l’histoire officielle est que six super-héros ont défendu la planète lors de cette première bataille de New York.

Nous avons une plaque honorant l’Original Six plus tard dans le spectacle. Cela doit signifier que les gens ordinaires du MCU savent quelle est la réalité en ce qui concerne cette bataille des Avengers à New York.

Mais ensuite, dans l’épisode 3, nous avons cette énorme flèche Pym qui crée le plus grand trou de l’intrigue de la série. Nous l’avons déjà expliqué à mi-chemin de Hawkeye, ce qui se résume à ceci : un vengeur à la retraite (Hawkeye) a accès à une ressource rare (particules Pym) et il n’y a aucune surveillance de la part d’aucun organe directeur, que ce soit les dirigeants des Avengers ou le gouvernement actuel.

Dans la finale de Hawkeye, nous voyons à nouveau Clint utiliser une flèche Pym. Il transforme une camionnette en jouet et dit à Kate qu’il n’a aucune idée de ce qui arrivera aux malheureux frères dans la voiture. Alors Clint a accès aux particules Pym sur un coup de tête maintenant après Endgame ? Même sans forcément comprendre les implications de cette technologie ?

Source de l’image : Marvel Studios

Ant-Man sera-t-il un Avenger de premier plan ?

Mis à part les trous de l’intrigue Hawkeye, il y a un thème subliminal Ant-Man ici. Qu’on le veuille ou non, vous penserez à Scott Lang tout au long de la série, malgré le fait qu’il n’apparaisse pas lui-même. Nous savons d’après l’histoire qu’Ant-Man est un assez grand héros maintenant. C’est un grand changement. Rappelez-vous comment ces enfants de Fin du jeu voulaient prendre une photo avec Hulk (Mark Ruffalo) et ils n’avaient aucune idée de qui était Ant-Man?

Même Kate ne semble pas trop préoccupée par les flèches spéciales qui rétrécissent ou agrandissent les objets et les personnes communs. Elle doit donc bien connaître le travail d’Ant-Man.

Mais pourquoi Marvel fait-il discrètement la promotion d’Ant-Man comme ça ? Nous savons que Ant-Man and the Wasp: Quantumania sera une énorme histoire pour le MCU. Cela nous apportera plus d’action multivers et présentera à nouveau Kang (Jonathan Majors). Sans oublier que les précédentes histoires d’Ant-Man étaient importantes pour établir le multivers et mettre en place un détail clé de l’intrigue Endgame. Sans Ant-Man, personne n’aurait eu l’idée du vol temporel.

Dans cet esprit, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si le rôle de Lang au sein de l’équipe des Avengers augmentera considérablement à la suite des événements de Fin du jeu. Nous devrons probablement attendre Ant-Man 3 pour répondre à la question – Quantumania premières le 28 juillet 2023. Mais nous serons sûrement à l’affût d’autres signes d’Ant-Man dans le MCU et dans les émissions de télévision Marvel. qui suivent Hawkeye.