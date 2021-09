Hawkins passe de pilote cascadeur à simulateur de F1 · .

Jessica Hawkins a passé la saison 2019 à courir en W Series. Cela l’a aidée à relancer une carrière de course qui avait pris une diversion inattendue dans les spectacles en direct de Fast & Furious et établi le record du monde de tondeuse à gazon pour Top Gear.

Après avoir retrouvé le chemin des monoplaces, Hawkins a été engagée dans l’équipe de F1 d’Aston Martin en tant qu’ambassadrice de la marque en mai de cette année.

Maintenant en compétition aux côtés de sa partenaire Abbie Eaton, Hawkins s’habitue à nouveau à courir dans le monde réel et à faire partie d’une équipe de F1. . l’a rattrapée lors du week-end du Grand Prix d’Italie.

RF : Comment vous êtes-vous installé depuis que vous avez rejoint Aston Martin à Bakou ?

Hawkins : « C’est à peu près la même chose. Évidemment, j’ai été absent ces deux dernières semaines parce que j’ai moi-même couru. C’est donc vraiment agréable de revenir dans l’équipe ce week-end et j’étais vraiment excité de voir tout le monde et c’était à nouveau un accueil chaleureux, donc c’était génial.

“J’ai fait beaucoup d’événements de sponsors et de travail médiatique et j’aurais déjà commencé à utiliser la simulation, mais comme il y a beaucoup de contraintes de temps et que j’ai ma course, je ne voulais pas confondre la sim avec les [W Series] travail que j’ai fait, alors j’espère que cela s’accumulera au cours de l’hiver.

RF : La W Series a ses week-ends de course aux côtés de la F1, à quoi ressemble le passage entre cela et faire partie d’Aston Martin, sur un week-end et travailler avec un pilote comme Sebastian Vettel ?

Hawkins : « Bien évidemment, avec ma course, ils font des choses très similaires à si je courais, c’est juste qu’il y en a beaucoup plus. Il n’y a donc rien de complètement auquel je ne m’attendrais pas.

« C’est juste la mesure dans laquelle ils vont avec tout ; la technologie et tout est bien supérieur en Formule 1, évidemment, il y a beaucoup plus de mises à jour et beaucoup plus régulièrement.

« C’est juste agréable de faire partie de l’équipe et tout ce genre de choses me fait me sentir si bien accueilli. Et Seb a été incroyable, il m’a emmené me voir pour voir la banque après la marche sur piste de jeudi, ce qui était super.

RF : En parlant de W Series, comment s’est déroulée votre saison jusqu’à présent – ​​a-t-il été difficile de revenir, après aucune course réelle pour le championnat en 2020 ?

Hawkins : « J’ai vraiment lutté [in] la première saison, pour être honnête.

Hawkins s’attendait à un retour difficile à la compétition en W Series« J’imaginais que c’était un début d’année difficile simplement parce que je courais contre des gens qui couraient régulièrement ces deux dernières années et je ne l’ai pas fait. J’ai donc envisagé un début difficile puis une progression au fil de la saison, et c’est exactement ce qui s’est passé.

«Mais c’était peut-être un peu plus difficile que ce à quoi je m’attendais. J’espérais commencer un peu plus haut que ce que j’ai fait. Mais les résultats sont définitivement de plus en plus forts vers la fin de l’année. Et j’espère juste transmettre cette confiance au Texas.

RF : Le deuxième calendrier de la série W a été plus compact que le premier. Cela vous a-t-il facilité la prise de confiance en vous ?

Hawkins : « De toute évidence, c’était un début de saison tardif, puis quand nous avons eu des tas de courses en succession rapide, ce qui était vraiment très agréable, en fait, il n’y a pas trop de temps pour trop réfléchir ou quelque chose comme ça.

«Pour moi, c’était génial parce que je suis évidemment encore en train de me remettre dans le bain. Donc c’était super pour moi et je pense que ça se voit avec les résultats, vraiment.

« Nous avons une petite pause maintenant, ce qui est bien pour se détendre un peu. Je pense que tout le monde en a besoin, y compris l’équipe, pas seulement les pilotes, mais aussi l’équipe. J’aime être occupé.

RF : La série W a fait l’objet de critiques au cours de son existence, plus récemment de la part de la responsable de la commission FIA Women in Motorsport, Michele Mouton. Bien sûr, nous la respectons tous, mais qu’avez-vous fait de ses commentaires, que les pilotes professionnels ne voudraient pas rejoindre ce qui est censé être une série junior ?

Hawkins : « Tout le monde a droit à sa propre opinion, je crois, et elle a le droit de penser ce qu’elle pense. Que cherche-t-elle à atteindre en critiquant la série ? je ne pense pas qu’elle comprenne bien [it].

Le championnat féminin n’est pas sans critiques« Je la respecte pour ce qu’elle a fait, mais je ne pense pas qu’elle en comprenne l’intérêt. Comment une série, qui donne aux pilotes de course féminines l’opportunité de courir qui n’aurait pas cette opportunité sans la W Series, en quoi est-ce une mauvaise chose ? Comment cela pourrait-il être une mauvaise chose ?

«Je suppose qu’elle aurait peut-être été dans une meilleure position, plus en mesure d’accéder à d’autres séries, si elle n’avait pas été confrontée aux mêmes problèmes que certains d’entre nous. Elle a donc droit à son opinion.

RF : La W Series offre-t-elle une opportunité en nombre, en n’étant pas le seul représentant des femmes dans le sport automobile dans un paddock et en ayant cette pression, ainsi que les contraintes habituelles de la course ?

Hawkins : “Je dirais que ce que les gens ont tendance à faire, c’est de choisir une femme et de dire ensuite” ce sera elle, ce sera elle “quand il y a en fait beaucoup de femmes talentueuses mais avec la bonne opportunité et le bon soutien derrière eux pourrait probablement faire un très bon travail.

« C’est juste que certains ont eu plus d’opportunités et plus de soutien que d’autres. Donc leur profil est un peu plus grand ou leurs résultats un peu meilleurs. Mais c’est la même chose dans tous les sports mécaniques, je suppose que c’est vraiment la même chose avec les gars.

Vettel a pris position en HongrieRF : Aston Martin – et en particulier Sebastian Vettel – ont pris une position ferme sur les droits LGBTQ+ au cours de la saison. À quel point est-il important ou significatif de voir cela dans le sport automobile ?

“Bien sûr, c’est génial pour quelqu’un avec l’influence de Sebastian qui se lève et tend la main, et il en va de même pour l’équipe. L’équipe dit du même point de vue que Seb, que tout le monde mérite d’être heureux indépendamment de sa sexualité ou de son sexe.

“Alors, oui, je pense qu’ils utilisent leur pouvoir pour influencer les gens et essayer de prendre position est vraiment incroyable, surtout pour Seb.

« C’est une personne seule. Il a beaucoup d’influence, je ne pense vraiment pas que Seb lui-même comprenne à quel point il a une influence sur les gens. Ils ont été la force motrice derrière cela dans le sport automobile, ce qui est incroyable. »

RF : En quoi consistera votre chez Aston Martin pour le reste de 2021 ? Vous avez mentionné plus tôt que vous seriez dans le simulateur, ce qui n’était pas tout à fait clair lorsque vous vous êtes inscrit?

Hawkins : « J’utiliserai la simulation et, évidemment, je suis un pilote de course, donc mon objectif serait de conduire la voiture, mais je ne me fais aucune illusion qui pourrait arriver ou pourrait arriver. Mais également, je dirais aussi de ne jamais dire jamais, car l’opportunité peut se présenter et bien sûr, je sauterai dessus si c’est le cas.

RF : En tant que cascadeur, s’ils ont besoin de quelqu’un pour faire des beignets lors d’un événement en direct…

Hawkins : « J’ai dit ceci : j’ai dit que si tu as des beignets, je suis ta femme !

