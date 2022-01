Hawkish Fed: Sensex enclenche un rallye de quatre jours et les rendements augmentent

Tech Mahindra a été le grand perdant de Sensex, en baisse de 2,5%, suivi par UltraTech Cement, Reliance Industries, HCL Tech et les jumeaux HDFC. En revanche, IndusInd Bank, Bharti Airtel et Maruti Suzuki ont ajouté plus de 1% chacun lors d’une session par ailleurs volatile jeudi.

Les indices de référence ont interrompu leur course gagnante de quatre jours jeudi à la suite d’une baisse des marchés étrangers après que les minutes de la récente réunion de la Réserve fédérale américaine ont suggéré une hausse des taux d’intérêt plus tôt que prévu. Les rendements obligataires ont augmenté, atteignant un nouveau sommet de deux ans au cours de la journée.

Dans le même temps, les prix du pétrole ont fortement augmenté en raison de l’escalade des troubles au Kazakhstan, producteur de pétrole de l’Opep+ et des ruptures d’approvisionnement en Libye. Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 1,33 $, ou 1,7%, à 82,13 $ le baril au cours de la journée.

Les investisseurs sont devenus plus prudents après la flambée soudaine des cas quotidiens de Covid et les restrictions imposées dans plusieurs régions du pays, ont déclaré les analystes. L’Inde a enregistré mercredi plus de 90 000 nouveaux cas de Covid.

Sensex est tombé à 933 points dans le commerce de la journée, tandis que le Nifty a glissé en dessous de 17 700 au cours de la journée. À la clôture, Sensex était en baisse de 621,31 points ou 1,03% à 59 601,84 – avec seulement sept progressions dans la jauge des 30 actions. Le Nifty-50 a terminé en baisse de 179,35 points ou 1% à 17 745,90.

Les observateurs du marché ont également déclaré que la faiblesse des conditions mondiales avait incité les ventes à des niveaux plus élevés. Techniquement, après une forte chute intrajournalière, le marché a trouvé un support proche des niveaux 17650/59300 et s’est inversé mais n’a pas réussi à franchir les niveaux de résistance de 17800/59800 qui sont globalement négatifs.

Au niveau sectoriel, les principaux indices sectoriels ont terminé dans le rouge avec les compteurs Nifty IT et immobiliers perdant plus de 1% chacun jeudi. D’un autre côté, Nifty Auto et la banque PSU ont été témoins d’un intérêt d’achat au cours de la journée. Les marchés plus larges, cependant, se sont redressés lors des transactions de l’après-midi et ont terminé à plat. L’indice BSE mid-cap a baissé de 0,05%, tandis que l’indice BSE small cap a clôturé en hausse de 0,01%. L’ampleur globale du marché est restée positive alors que près de 1 981 actions ont progressé sur l’ESB et 1 401 ont terminé dans le rouge.

Tech Mahindra a été le grand perdant de Sensex, en baisse de 2,5%, suivi par UltraTech Cement, Reliance Industries, HCL Tech et les jumeaux HDFC. En revanche, IndusInd Bank, Bharti Airtel et Maruti Suzuki ont ajouté plus de 1% chacun lors d’une session par ailleurs volatile jeudi.

Pendant ce temps, la roupie a chuté de 4 paise à 74,42 contre le dollar, suivant les minutes bellicistes de la réserve fédérale américaine.

Ailleurs en Asie, les marchés ont terminé sur des chiffres mitigés suite à la faiblesse des marchés américains pendant la nuit. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 2,8% jeudi, tandis que le Shanghai Composite de la Chine a terminé en baisse de 0,2%. Le Hang Seng, cependant, a terminé en hausse de 0,7%.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.