Hawkwind décolle avec un classique stratosphérique

Il est difficile d’imaginer le monde du rock’n’roll sans la présence désagréable de Hawkwind. Les pionniers du rock spatial londonien durent maintenant depuis cinq décennies et ont une série d’albums classiques à leur actif, parmi lesquels In Search Of Space et Warrior On The Edge Of Time. Alors que le guitariste/chanteur Dave Brock est resté le seul personnage constant et légendaire comme Boulangerie au gingembre, écrivain de science-fiction/fantasy Michael Moorcock et Motörhead fondateur Lemmy sont tous passés par ses rangs.

Même maintenant, les détracteurs du groupe les considèrent toujours comme une simple aberration « hippie », mais alors que cette tenue apparemment invincible sera à jamais associée au circuit des festivals gratuits du Royaume-Uni, en réalité, leur musique a tout embrassé, du prog-rock au psychédélisme et au heavy métal. Des LP ultérieurs, comme Electric Teepee de 1992, flirtent même avec des genres aussi disparates que l’ambient et la techno.

À ce jour, Hawkwind a enregistré près de 30 LP en studio pour des labels majeurs (Charisma, Bronze, Active/RCA) et des labels indépendants (Flicknife, EBS). Pourtant, bien que le groupe reste une entreprise active, la plupart des supporters de longue date diraient que leurs disques déterminants pour leur carrière sont nés de leur mandat fructueux avec leurs sponsors initiaux, Liberty/United Artists, entre 1970 et ’75.

Sorti en août 1970 et coproduit par l’ancien guitariste de Pretty Things Dick Taylor, le premier album éponyme de Hawkwind se terminait par deux morceaux à saveur folk, « Hurry On Sundown » et « Hall Of Mirrors », mais il était dominé par un long -form, jam psych-prog qui a été édité, à la manière de Can, en sélections individuelles plus courtes.

Hawkwind était une équipe volatile dans le meilleur des cas et leur formation initiale s’est désintégrée peu de temps après leurs débuts. Le noyau original de Brock, le maestro du saxo/flûte Nik Turner, le batteur Terry Ollis et le joueur de synthé Dik Mik sont restés, mais le guitariste Hugh Lloyd Langton a démissionné ; L’ancien bassiste d’Amon Düül II, Dave Anderson, a remplacé Thomas Crimble, et le preneur de son du groupe, Del Dettmar, est intervenu en tant que manipulateur de synthé/électronique supplémentaire.

Ce line-up a enregistré le célèbre deuxième album du groupe, In Search Of Space. Publié pour la première fois en octobre 71 et compilé à partir de sessions supervisées par d’anciens Jimi Hendrix/Petits visages ingénieur George Chkiantz aux studios olympiques de Londres, l’album était un pas en avant audacieux par rapport aux débuts de Hawkwind. On peut soutenir que sa pièce maîtresse était le « You Shouldn’t Do That » de 15 minutes, dans lequel le groupe s’est enfermé dans un groove motorik super-hypnotique, mais Brock and Co. a également excellé dans le blues-rock intergalactique de « You Know You’re Only Dreaming’ et a mélangé le «Master Of The Universe» succinct et acidulé avec une énergie proto-punk à la Nuggets.

Conçu par les futurs Stiff Records/Elvis Costello l’artiste Barney Bubbles, In Search Of Space était logé dans un spectaculaire manchon découpé à l’emporte-pièce qui se dépliait en forme de faucon, et était accompagné d’un livre de 24 pages, The Hawkwind Log à saveur de science-fiction, conçu par le associé de longue date du groupe, le poète Robert Calvert. Alimentant avec succès les têtes les plus exigeantes de l’époque, le LP s’est hissé au 18 recruter Lemmy.