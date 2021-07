Hawley compare Biden pousser à espionner les textes privés au gouvernement chinois communiste ⋆ 10z viral

Le sénateur Josh Hawley (R-MO) a incendié la pression de l’administration Biden pour espionner les SMS de citoyens américains lors d’un épisode de “Fox News Primetime”.

Hawley a critiqué l’administration Biden pour avoir semblé imiter les tactiques du Parti communiste chinois dans une interview en juillet avec l’animateur de Fox News Pete Hegseth. « Cela ressemble à quelque chose de Pékin. Je veux dire, nous savons que le Parti communiste chinois a construit cet État de surveillance, et maintenant il semble que Joe Biden veuille l’amener aux États-Unis d’Amérique », a observé Hawley. Il a poursuivi : « Je veux dire, que va-t-il se passer ensuite ? Vont-ils nous enlever nos téléphones ? Vont-ils dire à Verizon ou à AT&T ou à quiconque de fermer le service cellulaire des gens s’ils envoient des SMS à des choses que le gouvernement n’aime pas ?

Hawley a exprimé une grave inquiétude quant au fait que le gouvernement s’appuie sur des entreprises privées pour espionner les citoyens d’une manière qui n’est pas légale pour le gouvernement :

“Voici ce qui m’inquiète cependant, Pete, c’est de faire pression sur les compagnies de téléphone, de faire pression sur Verizon et AT&T et quiconque d’autre pour qu’ils volontairement, entre guillemets, se conforment et leur disent, dites au gouvernement, ce que nous envoyons par SMS, ce que nous sommes, ce que nous disons sur nos messages privés. C’est le vrai danger ici. C’est cette grande alliance de gouvernement, de grande entreprise. C’est de cela qu’il faut se méfier. Et nous devons dire, allez, je veux dire, défendons la liberté d’expression dans ce pays. »

Les lignes floues entre Big Tech et Big Government sont devenues une sinistre marque de l’ère Biden : « L’administration Biden envisage d’utiliser des entreprises extérieures pour suivre les bavardages extrémistes des Américains en ligne, un effort qui augmenterait la capacité du gouvernement à recueillir des critique sur la surveillance des citoyens américains », a expliqué CNN le 3 mai. « Le département de la Sécurité intérieure [DHS] est limité dans la façon dont il peut surveiller les citoyens en ligne sans justification.

Mais des représentants du gouvernement chercheraient un moyen de contourner les règles. Il existe un plan proposé, « selon plusieurs sources », qui « permettrait en fait au département de contourner ces limites » en « utilisant des entités extérieures », a expliqué CNN.

Le DHS n’est pas la première grande institution gouvernementale fédérale sous l’administration Biden qui a suscité l’inquiétude de la population américaine.

Le service postal des États-Unis surveille également discrètement les publications sur les réseaux sociaux, y compris les publications sur les manifestations prévues. Au moins certains des espions ciblaient spécifiquement les « comptes de droite », Yahoo! Nouvelles rapportées.

Le programme de surveillance, connu sous le nom d’Internet Covert Operations Program (iCOP), s’articule autour d’analystes embauchés qui examinent les comptes de médias sociaux à la recherche de publications « incendiaires » à partager entre les agences gouvernementales, Yahoo! Nouvelles expliquées plus loin.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos représentants et exhortez-les à enquêter sur l’expansion du pouvoir du gouvernement. Si vous avez été censuré, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact de CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.