Hawley sur “ Le livre des monopoles d’entreprise ne voulait pas que vous lisiez ” ⋆ .

Ceci est la préface du nouveau livre du sénateur Josh Hawley, «The Tyranny of Big Tech», qui sort aujourd’hui. Publié avec permission.

C’est un livre que les monopoles d’entreprises ne voulaient pas que vous lisiez. Les entreprises américaines ont essayé de l’annuler, tout comme elles ont essayé de m’annuler et d’annuler ou de contrôler le discours, la communication, voire les idées de millions d’Américains – tous américains, en un sens, parce que ce que veulent les capitalistes réveillés, avec leurs alliés au gouvernement, est de préserver leur pouvoir sur la politique et la société américaines.

Ils travaillent à enraciner ce pouvoir depuis près d’un siècle, depuis l’âge des derniers barons voleurs, et ils ne sont pas sur le point de le voir remis en cause maintenant. Ce livre présente néanmoins un défi: il remet en question l’ordre régnant du libéralisme corporatif, et il conteste le pouvoir de ceux qui en bénéficient. Et j’espère qu’après l’avoir lu, vous voudrez aussi contester l’ordre libéral des entreprises. J’espère que vous voudrez travailler pour faire revivre ce qui est proprement le droit d’aînesse de tous les Américains, la république de l’homme et de la femme ordinaires.

Il faudra du travail. Les rédacteurs de notre Constitution craignaient l’aristocratie – «faction», appelait James Madison, dirigée par quelques entrepreneurs. Mais c’est en fait ce que nous avons en Amérique aujourd’hui. Les titans du capital réveillé, et surtout de la Big Tech, dirigent les corporations les plus puissantes de l’histoire. Ils ont accumulé ce pouvoir avec l’aide active du gouvernement, et maintenant ensemble Big Tech et Big Government cherchent à étendre leur influence sur tous les domaines de la vie américaine.

Si vous en doutez, ne regardez que l’attaque furieuse contre la liberté d’expression par Big Tech et ses collègues corporatistes dans les premiers jours de 2021. Suite à l’émeute effroyable au Capitole américain le 6 janvier, Big Tech a rapidement fait taire les voix conservatrices. Les grandes entreprises technologiques ont démantelé une multitude de conservateurs, dont le président des États-Unis.

En quelques jours, Big Tech a fait tomber la plate-forme de médias sociaux indépendante Parler: Apple et Google ont refusé de rendre Parler disponible dans leurs magasins d’applications, et Amazon a rapidement refusé à Parler l’accès à son service de cloud computing. D’autres grandes entreprises se sont engagées dans la loi. Les banques auraient divulgué des informations privées sur leurs clients s’ils s’étaient rendus à Washington, DC ou aux alentours, le 6 janvier.

L’un des plus grands éditeurs du pays a annulé ce livre, citant mon «rôle» dans les événements du 6 janvier. Mon péché? N’encourageant pas l’émeute, comme l’éditeur le savait certainement. J’ai fermement condamné la violence et les voyous qui l’ont perpétrée, tout comme j’avais condamné toutes les violences civiles et les émeutes pendant les mois de troubles qui se sont déroulés à travers le pays en 2020.

Non, mon péché a été de soulever une objection contre un État pendant le processus de certification du collège électoral, déclenchant ainsi un débat au Congrès, précisément comme le permet la loi et exactement comme les membres démocrates du Congrès l’ont fait dans les décomptes électoraux de 2001, 2005, et 2017. J’attendais en fait de participer à ce débat au Sénat lorsque l’émeute a interrompu nos travaux et forcé le Sénat à se dissoudre (temporairement). Pour cela, j’ai été qualifié de «séditioniste» et pire encore. Mais comme beaucoup d’autres attaqués par les corporations et la gauche, mon vrai crime a été d’avoir défié le règne des capitalistes réveillés.

Depuis mon arrivée au Sénat début 2019, je cible sans relâche le pouvoir et les prétentions des monopoles de la Big Tech. Les semaines qui ont suivi le 6 janvier ont démontré leur effrayante et formidable portée: pouvoir sur l’information, sur l’actualité, sur la communication et le débat social. Même Angela Merkel a exprimé son inquiétude face à la campagne de censure de Big Tech.

Mais rien de tout cela n’était nouveau. La technologie avait accumulé du pouvoir pendant un certain temps, recueillant de l’influence à chaque occasion, davantage chaque année qui passait, et tout cela avec l’aide du gouvernement. C’est le gouvernement qui a alimenté la montée des oligarques technologiques avec des protections spéciales dans la loi fédérale. Ce sont des politiciens élus qui ont applaudi la censure de Big Tech – et en ont réclamé plus – dans les dernières années des années 2010 et les premiers jours de 2021.

Big Tech veut transformer l’Amérique, c’est clair; il veut refaire notre société à son image. Mais à cet égard, Big Tech n’est pas différent des oligarques précédents qui ont rendu son ascension possible.

Jusqu’à il y a un siècle, la plupart des Américains considéraient le monopole et la concentration des entreprises avec une profonde méfiance. Les fondateurs l’ont associé à l’aristocratie, et ils pensaient que l’aristocratie était une condamnation à mort pour les républiques. En conséquence, ils ont strictement limité le pouvoir des entreprises, ont interdit les monopoles dans tous les cas sauf les plus rares, et ont travaillé à établir une économie de producteurs indépendants – où la personne ordinaire, le travailleur ordinaire, aurait une influence et une influence politiques.

En fait, les premiers Américains croyaient que la république dépendait de la force de l’homme et de la femme qui travaillaient. C’étaient les citoyens les plus vertueux, a déclaré Thomas Jefferson. Les premiers Américains célébraient le travail et la dignité de la vie ordinaire – foyer et maison, travail et famille. Ils croyaient que la république était censée protéger cette vie et les gens qui la vivaient. Et pour cela, la personne ordinaire avait besoin d’avoir une part de l’autonomie gouvernementale. C’était ça la liberté.

Cela a changé – ou a commencé – il y a un siècle, lorsqu’un groupe de barons corporatifs a soutenu que le monopole n’était pas une si mauvaise chose après tout. Ils ont soutenu que la concentration économique était inévitable, voire nécessaire, pour le progrès. Ils ont caractérisé l’économie des producteurs indépendants que la génération fondatrice avait connue et travaillée à maintenir comme dépassée.

Ils préconisaient plutôt une nouvelle hiérarchie en Amérique, avec les capitalistes et leur classe de cadres professionnels au sommet et de simples travailleurs en bas. Quant à la liberté, ils ont soutenu qu’elle n’avait pas grand-chose à voir avec la part de l’homme ordinaire dans l’autonomie gouvernementale. Liberty était le gouvernement de l’espace privé et la classe professionnelle a accepté de vous laisser dans le pays qu’elle dirigeait maintenant.

Les barons corporatifs de l’âge d’or ont réussi à apporter leur vision, leur libéralisme corporatif, en Amérique. Big Tech est leur successeur naturel. Comme les barons de l’âge d’or, les oligarques technologiques d’aujourd’hui exercent un pouvoir immense, grâce à une combinaison d’aide gouvernementale et de monopole; comme les barons, ils sont totalement convaincus de leur propre justice et de leur droit de gouverner l’Amérique.

Notre république n’a jamais été plus hiérarchisée, plus déchirée par la classe, plus gérée par une élite qu’elle ne l’est aujourd’hui. C’est l’héritage du libéralisme d’entreprise. Mais ce n’est pas nécessairement notre avenir. Ce livre est un exercice de possibilités alternatives, une tentative de retrouver une manière différente de penser la société et la politique; c’est une tentative, plus fondamentalement, de retrouver le sens de la république de l’homme ordinaire. Il n’est pas trop tard pour le rendre à nouveau réel.

Josh Hawley est un sénateur américain du Missouri et ancien procureur général du Missouri.