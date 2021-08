Hawthorne Heights abandonne la chanson titre de son nouvel album “The Rain Just Follows Me”

HAUTEURS D’AUBHORNE a sorti la chanson titre émouvante de son huitième album à venir, “La pluie me suit juste”.

Chanteur JT Woodruff a commenté: “Je voulais vraiment nommer cet album d’après ces paroles. Il décrivait parfaitement ce que j’ai vécu. Pendant la journée, tout semble parfaitement bien, mais quand je m’allonge et éteins les lumières, mon monde s’effondre . Si cela se produit en tournée ou à la maison, je pense généralement à la côte. Je pense à ce que je ressens, en regardant les pélicans sur la jetée. Et généralement tout se stabilise, mais pour une raison quelconque, rien ne fonctionnait. Quand vous êtes absent pendant des mois de l’année, cela commence à sembler normal. Toute votre famille et votre cercle d’amis doivent réorganiser leur vie pour rester connecté à la vôtre. Il ne s’agit vraiment pas de cela. Il s’agit de la façon dont notre société nous a appris à travailler nous-mêmes jusqu’à l’épuisement, et en fin de compte, notre prix est une tombe précoce. »

“La pluie me suit juste”, qui sortira numériquement le 10 septembre 2021 via Records de bruit pur, a été produit par Grammy gagnant Cameron Webb (TRIO ALCALIN, NOFX, MEGADETH). Les 11 pistes font partie des aspérulel’écriture la plus résonnante à ce jour, alors qu’il dévoile les thèmes de la distance physique et émotionnelle de sa femme et de sa fille dans l’Ohio ainsi que l’identité personnelle en tant que leader de l’un des actes emo les plus emblématiques du nouveau millénaire.

“La partie la plus incroyable de cette histoire est que tout cet album a été écrit et enregistré avant la pandémie”, aspérule actions. “Toutes ces ténèbres et ces troubles sont essentiellement un résumé des nuits les plus froides et les plus solitaires que j’ai essayé de concilier au cours des 17 dernières années.”

Désireux de revenir en studio dès que possible après leur sortie en 2018 “Mauvaises Fréquences” – et probablement un peu naïfs quant à ce qu’ils pouvaient supporter physiquement – ​​les sessions d’écriture de LP8 ont eu lieu dans des endroits inhabituels : dans des sound checks et des loges, dans des studios de répétition éloignés après des marathons de nuit. HAUTEURS D’AUBHORNE ne faisaient pas que brûler la bougie aux deux extrémités ; ils le coupaient en deux, puis laissaient les flammes engloutir complètement les plus petits morceaux.

Chanter des paroles comme “Je peux sentir mon corps se décomposer, le soleil de Californie. Je peux voir les couleurs s’envoler, nulle part où courir”, aspérule puisé dans le sentiment de chercher quelque chose de positif auquel s’accrocher pour le premier single “Terreur constante” avec labelmate Brendan Murphy de CONTREPARTIES.

“Lorsque j’écris, j’ai tendance à creuser dans les souvenirs, bons et mauvais. Dans, « Terreur constante », je cherchais dans l’un de mes souvenirs de tournée préférés. Tour déformé 2017, dans le village des bus touristiques. L’un de nos groupes hardcore préférés, CONTREPARTIES, organisait un karaoké. Alors que je me tenais là, Brendan appuyez sur jouer Niki FM, puis m’a lancé le micro, et alors que je chantais ma propre chanson devant un jury de mes pairs, j’ai réalisé que j’avais besoin de me détendre. Cela devrait être amusant, pas d’agonie. Quand j’ai pensé à ce moment, alors que je me couchais dans les affres du regard terrifié du clair de lune, j’ai su que nous devions mettre Brendan dans cette chanson. Et je suis tellement content qu’il ait dit oui, parce qu’il l’écrase absolument. “

“La pluie me suit juste” liste des pistes :

01. Terreur constante



02. La pluie me suit



03. Côte Sainte



04. Fatigué et seul



05. Tonnerre dans nos coeurs



06. Peinture en aérosol, il noir



07. Phares émoussés



08. Route de Palm Canyon



09. écume de mer



dix. Les mots ne peuvent pas faire de mal



11. Plage de Bambara (La Fin)

Surtout, cette version à venir est par excellence HAUTEURS D’AUBHORNE. C’est ce qu’ils ont toujours été – ils avaient juste besoin de repousser le chagrin et les conflits assez longtemps pour redécouvrir ces caractéristiques intangibles.

« Nous voulons créer les meilleures chansons qui représentent fidèlement nos vies et nous connecter à d’autres personnes à travers nos chansons » aspérule dit. “J’espère que ce disque aidera les gens à comprendre que d’autres pensent comme eux – et pensent à eux. Tout le monde est épanoui dans la vie; nous voulons juste fournir un parapluie.”

HAUTEURS D’HAWTHORNE est composé de JT Woodruff (voix, guitare), Marc McMillon (guitare, choeurs), Matt Ridenour (basse, choeurs), Chris Popadak (tambours).

Tout au long de leur longue et riche carrière en tant que l’un des actes emo les plus emblématiques du nouveau millénaire, le quatuor a surmonté des obstacles à chaque tournant – mais ces obstacles semblaient toujours provenir de forces externes, de maisons de disques sans scrupules et des caprices changeants d’un public inconstant. à une tragédie personnelle inimaginable menaçant de les faire dérailler.

Malgré les probabilités, HAUTEURS D’HAWTHORNE ont tout surmonté : gagner deux albums d’or (2004 “Le Silence En Noir Et Blanc” et 2006 “Si seulement tu étais seul”), écrivant certaines des chansons les plus connues du genre (“L’Ohio est pour les amoureux”, “Dis désolé”), et restant un groupe de tournées difficiles près de deux décennies après sa formation à Dayton, Ohio.

Crédit photo: Courtney Kiara