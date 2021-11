Hayden Capital : « Coinbase pourrait atteindre près de 50 milliards de dollars de revenus d’ici 2025 »

Selon la société d’investissement Hayden Capital, le chiffre d’affaires de Coinbase pourrait atteindre 49,2 milliards de dollars d’ici 2025. Par conséquent, Coinbase est en mesure de bénéficier d’une forte croissance de l’industrie.

« Nous pensons que Coinbase est dans la meilleure position pour capter cette croissance. »

La capitalisation boursière totale devrait être beaucoup plus importante à l’avenir. En fait, une augmentation de 4x de 2021 à 2025 est raisonnable dans un scénario optimiste.

Cela ferait probablement de Coinbase l’une des 50 plus grandes entreprises au monde.

Les revenus de Coinbase vont se multiplier

En effet, d’ici 2025, le chiffre d’affaires de Coinbase pourrait atteindre 49,2 milliards de dollars, dans une perspective haussière d’intérêt croissant des investisseurs institutionnels. Aussi, de l’adoption massive des crypto-monnaies et du secteur atteignant 6,8 milliards de dollars en valeur au total.

Incidemment, sur la base d’une estimation plus conservatrice de la capitalisation boursière des crypto-monnaies, les revenus de Coinbase tripleraient presque pour atteindre 21,3 milliards de dollars d’ici 2025.

«La crypto-économie est là pour rester. Il ne s’agit pas d’une mode passagère et il augmentera considérablement à l’avenir.

De plus, Hayden prédit que les revenus de Coinbase atteindront 8,8 milliards de dollars en 2021, ce qui est supérieur aux estimations des autres analystes. Par exemple, FactSet prédit que Coinbase générera environ 7 milliards de dollars de revenus cette année.

Selon Hayden Capital, Coinbase conservera son leadership en matière de part de marché par rapport aux autres bourses. Tout en gardant une longueur d’avance sur la concurrence de PayPal, Robinhood et d’autres sociétés de technologie financière.

Par exemple, Robinhood, PayPal et l’application Cash de Square n’offrent que quelques jetons majeurs. Alors que Coinbase en a plus de 100.

À cet égard, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré: « C’est vraiment un différenciateur fondamental pour nous. »

Revenus au deuxième trimestre

Incidemment, la bourse américaine Coinbase a enregistré plus de 1,9 milliard de dollars d’opérations de trading au cours du deuxième trimestre de cette année.

Cela a été révélé par Coinbase dans son rapport sur les résultats présenté pour la période comprise entre avril et juin de cette année. Dans lequel il est détaillé que ces 1 900 millions de dollars capitalisés, sont dus à ses plus de 8,8 millions d’utilisateurs qui opèrent activement sur la plateforme.

Capitale Hayden

En fin de compte, Hayden Capital est une société d’investissement axée sur la valeur qui suit une stratégie ciblée et axée sur la recherche. Elle a été fondée par Fred Liu, ancien analyste de recherche de fonds d’actions à petite capitalisation chez New Street Research et JP Morgan.

De même, ils investissent à l’échelle mondiale, cherchant à tirer parti de la connaissance des modèles commerciaux développés dans une géographie ou une industrie.

Ses principes clés sont:

Acheter des affaires de haute qualité à des prix rationnels à long terme Se concentrer sur les valeurs économiques sous-jacentes Rester dans le cercle de la concurrence Concentrer le capital uniquement sur les meilleures idées

En bref, Hayden Capital estime que Coinbase a une position concurrentielle durable à long terme aux États-Unis.

