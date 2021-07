Hayden Christensen : 12 films qu’il a fait depuis Star Wars et comment les regarder

in

Réveillez-vous (2007)

Un homme riche (Hayden Christensen) se retrouve conscient et pleinement sensible, mais incapable de répondre, alors qu’il subit une transplantation cardiaque risquée qui s’avère plus menaçante qu’il ne l’avait initialement prévu.

Pourquoi c’est un film de Hayden Christensen à regarder : À ne pas confondre avec le film Netflix de science-fiction tout à fait différent, 2021 du même titre, Awake est un petit thriller intelligent conduit par la performance de Hayden Christensen (principalement une voix off) que beaucoup diraient a été mal compris par la plupart des critiques lors de sa première libérés, y compris feu Roger Ebert, même.

