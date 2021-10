Hayden Christensen apparaîtra dans une autre série Star Wars

Beaucoup à apprendre, nous en avons encore.

Le vendredi 22 octobre, The Hollywood Reporter a révélé que Hayden ChristensenLe retour de Star Wars dans la franchise est plus important que nous ne le pensions. Selon la publication, Christensen devrait revisiter son rôle d’Anakin Skywalker (qui deviendra plus tard Dark Vador) dans la série Ahsoka de Disney +.

L’ancien de Star Wars, qui a joué le talentueux Jedi devenu Seigneur Sith dans les films précédents, rejoint la série qui présente Rosario Dawson dans le rôle de titulaire. On ne sait pas à quel point le rôle de Christensen sera étendu à Ahsoka, car la série se déroule cinq ans après la mort de Vader. Nous avons donc le sentiment qu’il sera présenté dans une scène de flashback, d’autant plus que THR a déclaré que Christensen jouerait Skywalker et non Vader.

Et, pour ceux qui ont besoin d’un rafraîchissement, Skywalker était le maître d’Ahsoka avant de se tourner vers le côté obscur.

On dit que la production commencera au début de 2022. Néanmoins, cette nouvelle de casting est excitante pour les fans de Star Wars, qui ne s’attendaient à voir Christensen que dans la prochaine série Obi-Wan Kenobi mettant en vedette Ewan McGregor.